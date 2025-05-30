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Yayın Tarihi: 30 Mayıs 2025 14:00
 ~ Son Güncelleme: 30 Mayıs 2025 14:01
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DEM Parti’nin Meclis Başkanı adayı Cengiz Çandar oldu

AKP ve MHP’nin ortak adayı ise mevcut Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş olacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
DEM Parti’nin Meclis Başkanı adayı Cengiz Çandar oldu
Fotoğraf: Mezopotamya Ajansı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı (TBMM) seçimlerine kendi adayıyla katılacak.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, partinin adayı gazeteci ve Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar oldu.

Çandar’ın adaylık dilekçesinin bugün saat 14.45’te Meclis Genel Sekreterliği’ne sunulması bekleniyor.

Meclis Başkanlığı seçim süreci

Meclis Başkanlığı seçim süreci 28 Mayıs’ta başladı. İlk beş gün aday başvuruları alınacak, ardından ikinci beş günlük süreçte seçimler gerçekleştirilecek. Yeni Meclis Başkanı, 3 Haziran’da yapılacak gizli oylamayla belirlenecek.

Seçimin birinci ve ikinci turlarında 400 milletvekilinin oyunu alarak üçte iki çoğunluk sağlanması gerekiyor. Üçüncü turda ise 301 oyla salt çoğunluk yeterli olacak. Bu çoğunluk sağlanamazsa, dördüncü turda en çok oyu alan iki aday arasında yapılacak oylamada en fazla oyu alan isim Meclis Başkanı seçilecek.

AKP ve MHP’nin ortak adayı ise mevcut Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş olacak. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
dem parti Meclis Başkanı adayı Cengiz Çandar
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