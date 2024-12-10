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Yayın Tarihi: 10 Aralık 2024 13:18
 ~ Son Güncelleme: 10 Aralık 2024 14:24
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DEM Parti’nin İmralı başvurusu hâlâ değerlendiriliyor

Adalet Bakanı Tunç, 26 Kasım’da yapılan başvuruya dair “Değerlendiriliyor. Uygun bir gün belirleyeceğiz” dedi.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
DEM Parti’nin İmralı başvurusu hâlâ değerlendiriliyor
*Fotoğraf: AA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hakların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nin (DEM Parti) PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek için 26 Kasım’da yaptığı başvuruya ilişkin konuştu.

Tunç, Adalet Bakanlığının bütçesinin görüşüleceği TBMM Genel Kurulu öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Başvuruya dair daha önce yaptığı "Makul bir süre içinde cevap verilecek" yanıtı hatırlatılan Tunç'a, "Makul süre doldu mu?" diye soruldu.

Tunç, "Başvuru dilekçesi 26 Kasım'daydı, dlekçeyi aldık. O zaman da sizlere 'değerlendiriyoruz' demiştik. Bu süreç devam ediyor. Uygun bir günün belirlenmesiyle ilgili çalışmamız olacak. Size sonucu bildireceğiz" diye cevap verdi.

Tunç'tan İmralı başvurusuna dair açıklama: Değerlendiriyoruz
Tunç'tan İmralı başvurusuna dair açıklama: Değerlendiriyoruz
27 Kasım 2024

Tunç, geçen haftaki (3 Aralık) açıklamasında "DEM Parti'nin görüşme dilekçesi geçen hafta Adalet Bakanlığımıza ulaştı. Makul bir süre içerisinde cevap verilecek" demişti.

Tunç'tan Öcalan başvurusu açıklaması: Cevap verilecek
Tunç'tan Öcalan başvurusu açıklaması: Cevap verilecek
3 Aralık 2024

Ne olmuştu?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin 26 Kasım'daki grup toplantısında, "İmralı ile DEM grubu arasında yüz yüze temasın yapılmasını bekliyoruz" demişti.

Bahçeli'nin bu çağrısına DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da grup toplantısında, "Tülay başkanla birlikte hem Sayın Öcalan gerçekten bu süreçle ilgili ne düşünüyor görmek duymak istiyoruz hem de barış sürecine eş başkanları olarak katkıda bulunmak istiyoruz. Gidip Sayın Öcalan’la görüşerek bu ülkenin barışına katkı sağlamak istiyoruz. Hodri meydan" demişti.

Ardından DEM Parti'nin Adalet Bakanlığı'na başvuru yaptığı açıklanmıştı.

DEM Parti Öcalan'la görüşmek için Adalet Bakanlığı'na başvurdu
DEM Parti Öcalan'la görüşmek için Adalet Bakanlığı'na başvurdu
26 Kasım 2024

(RT)

Haber Yeri
İstanbul
PKK lideri abdullah öcalan dem parti Adalet Bakanı Yılmaz Tunç
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