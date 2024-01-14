DEM Parti’nin halk oylaması ikinci gününde

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerindeki belediye eş başkanları, belediye meclis üyeleri ve il genel meclis üyesi adaylarını belirlemek için bugün de birçok merkezde halk oylaması gerçekleştiriyor.

Sandık kurulan merkezlerin başında Diyarbakır ve ilçeleri geliyor.

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, ilçelerde halk oylaması başlamadan önce aday adayları kendilerini tanıtarak projelerini anlattı.

DEM Parti birçok kentte halk oylaması gerçekleştirdi

“Delegelerimiz hazır”

20 bin civarında delege akşam saatlerine kadar oy kullanacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanlığı için 4'ü kadın 11’i erkek toplam 15 aday adayı yarışıyor.

Bugünkü halk oylamasıyla ilgili açıklama yapan DEM Parti, şöyle dedi:

"Halkımızın kendi adaylarını belirleyeceği ön seçimler ikinci gününde devam ediyor. Amed ve ilçelerinde delegelerimiz oy kullanmak için hazır. İkinci tura kalan çok sayıda merkezde de delegeler bugün bir kez daha sandık başında olacak.” (TY)