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HABER
Yayın Tarihi: 14 Ocak 2024 13:08
 ~ Son Güncelleme: 14 Ocak 2024 13:08
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DEM Parti’nin halk oylaması ikinci gününde

DEM Parti, büyükşehir ve belediye eş başkan adayları ile belediye ve il genel meclis üyelerini belirlemek amacıyla halk oylaması gerçekleştiriyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
DEM Parti’nin halk oylaması ikinci gününde
Fotoğraf: DEM Parti / X

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerindeki belediye eş başkanları, belediye meclis üyeleri ve il genel meclis üyesi adaylarını belirlemek için bugün de birçok merkezde halk oylaması gerçekleştiriyor.

Sandık kurulan merkezlerin başında Diyarbakır ve ilçeleri geliyor. 

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, ilçelerde halk oylaması başlamadan önce aday adayları kendilerini tanıtarak projelerini anlattı.

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“Delegelerimiz hazır”

20 bin civarında delege akşam saatlerine kadar oy kullanacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanlığı için 4'ü kadın 11’i erkek toplam 15 aday adayı yarışıyor.  

Bugünkü halk oylamasıyla ilgili açıklama yapan DEM Parti, şöyle dedi:

"Halkımızın kendi adaylarını belirleyeceği ön seçimler ikinci gününde devam ediyor. Amed ve ilçelerinde delegelerimiz oy kullanmak için hazır. İkinci tura kalan çok sayıda merkezde de delegeler bugün bir kez daha sandık başında olacak.” (TY)

dem parti Seçim 2024 yerel seçim
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