DEM Parti’nin Gençlik Kongresi’ne soruşturma

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Gençlik Meclisi, bugün Diyarbakır’daki Geterler Düğün Salonu'nda 1. Olağan Kongresi'ni düzenledi.

MA’nın haberine göre, kongreye katılan gençler, açtıkları pankart ve sloganlarla PKK Lideri Abdullah Öcalan’ın fiziki özgürlüğü ve Kürt sorunun demokratik çözümü için mesajlar verdi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve çok sayıda milletvekilinin yanı sıra kentteki sivil toplum örgütlerinden de temsilciler kongreye katıldı.

Bakan Tunç açıkladı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada toplantıya ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı:

"Bugün DEM Parti tarafından 'Gençlik Meclisi 1. Olağan Kongresi' adı altında Diyarbakır'da organize edilen toplantı ile ilgili 'suç ve suçluyu övme', 'terör örgütü propagandası yapma' suçlarına yönelik Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca şüpheliler hakkında gerekli adli soruşturma başlatılmış ve gözaltı talimatları verilmiştir. Bir kısım şüpheliler hakkında da yakalama işlemleri yapılmıştır. Adli soruşturma devam etmektedir." (AS)