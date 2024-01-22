DEM Parti’nin Diyarbakır aday adayları belli oldu

Diyarbakır'ın tüm ilçelerinde Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Partili) binlerce delege 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde yarışacak isimleri belirlemek için dün (21 Ocak) sandık başına gitti.

Oylamada 14 ilçe belediyesinin eş başkan adayları belirlenirken Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eş başkanlığı için delegeler yarın (23 Ocak) ikinci kez sandığa gidecek.

Mezopotamya Ajansı'nın aktardığına göre, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eş başkanlığı için 11’i erkek 5’i kadın 16 aday DEM Parti’ye başvurmuştu. İlk turda yüzde 51 çoğunluk sağlanamadığı için en çok oy alan adaylar ikinci tura kaldı.

Rûdaw’da yer alan habere göre, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı için kadın adaylardan Sera Bucak Küçük ilk turda 4 bin 875 oy alarak en yakın aday Gülşen Özer'e bin 724 oy fark attı. Erkek adaylar arasındaki seçim yarışı ise en yakın oyu alan Garip Kandemir ve Doğan Hatun arasında geçecek.

Aday adayları

Diyarbakır ilçelerindeki ikinci tur seçimlerinde en çok oy alan eş başkan aday adayları şöyle:

Yenişehir: Safiye Akdağ ve Mehmet Ergün

Bismil: Mizgin Ekinci ve Güven Tanrıkulu

Sur: Fatma Önkol ve Adnan Orhan

Ergani: Şiyar Güldiken ve Birsen Azak Bayar

Silvan: Kadri Esen ve Sevim Biçici

Hani: Hamdullah Demir ve Vesile Narin

Hazro: Hasibe Yazdık ve Erhan Güven

Kocaköy: Mehmet Şık ve Evin Ay

Kulp: Fatma Ay ve Murat İpek

Lice: Dilek Diyar Özer ve Fırat Demir

Eğil: Bahar Karakaş Uluğ ve Zülküf Polat. (TY)