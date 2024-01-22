DEM Parti’nin Diyarbakır aday adayları belli oldu
Diyarbakır'ın tüm ilçelerinde Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Partili) binlerce delege 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde yarışacak isimleri belirlemek için dün (21 Ocak) sandık başına gitti.
Oylamada 14 ilçe belediyesinin eş başkan adayları belirlenirken Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eş başkanlığı için delegeler yarın (23 Ocak) ikinci kez sandığa gidecek.
Rûdaw’da yer alan habere göre, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı için kadın adaylardan Sera Bucak Küçük ilk turda 4 bin 875 oy alarak en yakın aday Gülşen Özer'e bin 724 oy fark attı. Erkek adaylar arasındaki seçim yarışı ise en yakın oyu alan Garip Kandemir ve Doğan Hatun arasında geçecek.
Aday adayları
Diyarbakır ilçelerindeki ikinci tur seçimlerinde en çok oy alan eş başkan aday adayları şöyle:
Yenişehir: Safiye Akdağ ve Mehmet Ergün
Bismil: Mizgin Ekinci ve Güven Tanrıkulu
Sur: Fatma Önkol ve Adnan Orhan
Ergani: Şiyar Güldiken ve Birsen Azak Bayar
Silvan: Kadri Esen ve Sevim Biçici
Hani: Hamdullah Demir ve Vesile Narin
Hazro: Hasibe Yazdık ve Erhan Güven
Kocaköy: Mehmet Şık ve Evin Ay
Kulp: Fatma Ay ve Murat İpek
Lice: Dilek Diyar Özer ve Fırat Demir
Eğil: Bahar Karakaş Uluğ ve Zülküf Polat. (TY)