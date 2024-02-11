DEM Parti’nin Dersim adayları belli oldu

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nin (DEM Parti), 31 Mart yerel seçimlerinde Dersim Belediyesi eş başkan adaylarını belirlemek üzere gerçekleştirdiği ön seçim sona erdi.

Dün yapılan ilk turda, kadın adaylardan Birsen Orhan, yüzde 50'nin üzerinde oy alarak seçilirken, erkek adaylar arasında bugün yapılan ikinci tur seçimlerinde yüzde 50’nin üzerinde oy alan Cevdet Konak seçildi.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine Kentteki bir otelde gerçekleştirilen ikinci tur seçimlerinde, belediye eş başkanlığı için Cevdet Konak ve Uğur Beycan Bayrak yarıştı. Delegeler, oy kullanılan toplantı salonuna sabahın erken saatlerinde gelmeye başladı. 490 delegenin oy kullandığı ön seçimlerde Cevdet Konak 333, Uğur Baycan ise 156 oy aldı.

Halk oylamasında birinci çıkan Konak, “Sözümüz İbrahim Kaypakkaya ve yoldaşlarınadır. Demokratik yerel yönetimleri güçlendireceğiz. Kayyım pratiklerinin gasp ettiği kazanımlarımızı geri alacağız” dedi.

‘ETKİLERİ SAHAYA YANSIYACAK’

Ön seçime katılan delegeler de konuştu. Delegelerden Gülseren Gündüz, şunları belirtti: "Bu oylama genele de yansıyacaktır. Sonrasında seçim sürecinde çalışacak olan insanlarımız da sahada insanlarla tartışıp konuşabilmelidir. Bir bilinç zincirinin gelişebilmesi için sadece delegasyon düzeyinde değil de toplum nezdinde de bunun sağlanabilmesi gerekiyor.”

Delegelerden Alirıza Gözlü de, 31 Mart seçimleri için çalışmaların başlatılması gerektiğini dile getirerek, “Burada oy kullanan arkadaşlarımızın hepsi çok değerli. Burada seçim çalışmalarında biraz geç kaldık. Sonuçların ardından sahada seçim çalışmalarına başlayacağız. Seçilen arkadaşlarımızın işi zor olacak” diye belirtti.

(AD)