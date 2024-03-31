ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 31 Mart 2024 21:51
 ~ Son Güncelleme: 1 Nisan 2024 01:50
1 dk Okuma

DEM Partililere polis saldırısı: Gözaltına alınan Şırnak İl Eş Başkanı serbest bırakıldı

DEM Parti Şırnak İl Örgütü binası önünde toplanan kitleye saldıran polis, İl Eş Başkanı Abdullah Güngen’in de aralarında bulunduğu çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

BİA Haber Merkezi
ENRead in English

BİA Haber Merkezi
ENRead in English
Görseli Büyüt
DEM Partililere polis saldırısı: Gözaltına alınan Şırnak İl Eş Başkanı serbest bırakıldı
Fotoğraf: MA

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, Şırnak'ta oy kullanma işleminin tamamlanıp oy sayımına başlanması ile birlikte Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İl Örgütü binası önünde toplanan partililere polis saldırdı.  

Polisler, üzerlerine biber gazı sıktığı partilileri dağıtmaya çalıştı. 

Yapılan müdahalede DEM Parti İl Eşbaşkanı Abdullah Güngen’in de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Güngen ve beraberindekiler, ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

(AD/HA)

Seçim 2024 şırnak
ilgili haberler
Bakırhan: Her tutanak teker teker inceleniyor, Şırnak halkı kazandı
Bugün 13:14
/haber/bakirhan-her-tutanak-teker-teker-inceleniyor-sirnak-halki-kazandi-293722
Erbakan: İktidar başka siyasi partileri suçlamak yerine hatayı kendinde aramaları
Bugün 01:22
/haber/erbakan-iktidar-baska-siyasi-partileri-suclamak-yerine-hatayi-kendinde-aramalari-293698
Tuncay Bakırhan: Kürtlere kaybettirmeye çalışanlar ülkeyi kaybetti
31 Mart 2024
/haber/tuncay-bakirhan-kurtlere-kaybettirmeye-calisanlar-ulkeyi-kaybetti-293688
ilgili haberler
Bakırhan: Her tutanak teker teker inceleniyor, Şırnak halkı kazandı
Bugün 13:14
/haber/bakirhan-her-tutanak-teker-teker-inceleniyor-sirnak-halki-kazandi-293722
Erbakan: İktidar başka siyasi partileri suçlamak yerine hatayı kendinde aramaları
Bugün 01:22
/haber/erbakan-iktidar-baska-siyasi-partileri-suclamak-yerine-hatayi-kendinde-aramalari-293698
Tuncay Bakırhan: Kürtlere kaybettirmeye çalışanlar ülkeyi kaybetti
31 Mart 2024
/haber/tuncay-bakirhan-kurtlere-kaybettirmeye-calisanlar-ulkeyi-kaybetti-293688
Sayfa Başına Git