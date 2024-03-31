DEM Partililere polis saldırısı: Gözaltına alınan Şırnak İl Eş Başkanı serbest bırakıldı

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, Şırnak'ta oy kullanma işleminin tamamlanıp oy sayımına başlanması ile birlikte Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İl Örgütü binası önünde toplanan partililere polis saldırdı.

Polisler, üzerlerine biber gazı sıktığı partilileri dağıtmaya çalıştı.

Yapılan müdahalede DEM Parti İl Eşbaşkanı Abdullah Güngen’in de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Güngen ve beraberindekiler, ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

İl Eş başkanımızın gözaltına alındığına dair görüntü!@DEMGenelMerkezi pic.twitter.com/f0YeYWEC8D — DEM ŞIRNAK (@demsirnak) March 31, 2024

(AD/HA)