DEM Partili Tiryaki: Bakanlık çok sayıda eş başkan hakkında yurt dışı yasağı getirdi

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Yerel Yönetimlerden Sorumlu Eş Genel Başkanı Mehmet Rüştü Tiryaki, kayyım atamalarına ilişkin Meclis’te basın toplantısı düzenledi.

Konuşmasına Diyarbakır ve Mardin başta olmak üzere Kürt kentlerinde çıkan yangınlara değinerek başlayan Tiryaki, DEM Parti yönetiminindeki belediyelerin ilk andan itibaren yangına müdahale ettiğini söyledi. Tiryaki, devlet yetkilerinin ise telefonlarına çıkmadıklarını ve yangına da müdahale etmediklerini belirtti.

Havadan da müdahalenin gerçekleşmediğini söyleyen Tiryaki, “Gece gündüz SİHA’lar, uçaklar, helikopterler ile operasyonlar yapanlar ve bunu gururla anlatanlar mesele vatandaşın hayatı, hayvanların hayatı olunca yapmadılar” dedi.

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"KHK'ler ile önünü açtılar"

Ardından kayyım atamalarına değinen Tiryaki, “Türkiye’de seçme ve seçilme hakkı uzun süredir tehdit altındadır. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra yürürlüğe konan ve anayasa açıkça aykırı olan KHK’lar ile belediye başkanlarımızın görevden uzaklaştırılmasının önü açılmıştı. Darbeyi 'Allah’ın lütfu' olarak gören iktidar, bu KHK’ye dayanarak 2016’da yaklaşık 100 belediye başkan adayımızı görevden uzaklaştırdı. Bu belediyeden uzaklaştırılan yerlerden Mardin, Diyarbakır ve Van gibi büyükşehirlerin ve yine Siirt, Hakkari, Ağrı gibi şehirlerin belediye başkanları da vardı. AKP o zaman eleştirilere şöyle bir yanıt veriyordur. ‘Bir olağanüstü hal var. Bu geçici bir tedbir’ diyordu. Ancak hiçbir belediye başkanımız göreve iade edilmedi” diye konuştu.

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"Kürt kentleri sömürge valisiyle yönetiliyor"

Göreve iade yerine belediye eş başkanlarının tutuklandığını ifade eden Tiryaki, şöyle devam etti: “Mesele Kürt halkı olunca batıdan güçlü bir itiraz gelmedi. Bu da AKP’yi daha fazla heyecanlandırdı. Milyonluk şehirlerin iradesini gasp eden AKP, ülkenin batı yakısından itiraz çıkmamasından dolayı şu anda kayyımı siyaset biçimi dönüştürdü. 2019’da seçimlerinden sonra AKP bir kez daha seçilmiş eş başkanlarımızı görevden uzaklaştırdı. Belediyeler gasp edildi. Belediye Meclislerinin toplanmasına da izin verilmedi. Valiler ve Kaymakamlar, emirlerindeki birkaç memurla, Kürtlerin yoğun yaşadığı bu kentleri adeta sömürge valisi gibi yönetmeye başladılar. AKP’ye oy verenlerin bile ‘artık yeter’ dediği bir dönemde, 2024’te gasp siyasetine devam etti. Hakkari belediye eş başkanımızı görevden uzaklaştırarak, valiyi kayyım olarak görevlendirdi. Kürt halkının seçme ve seçilme üçüncü kez gasp edilmiş oldu. Kürde, her zaman olduğu gibi direnmek düştü."

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"OHAL rejimi kalıcı biçimde sürüyor"

Kayyım atanan belediyelerin milyarlarca borç ile boğuştuğunu dile getiren Tiryaki, bu borçların yıllarca ödeyemeyeceğini söyledi. Tiryaki, “Şirket olsaydı çoktan iflas etmişti. AKP için kötülüğün sınırı yok. Borç batağındaki belediye eş başkanları yurt dışına gitmesin, kaynak aramasın, uluslararası ilişki geliştirmesin, belediyeler arasında kardeşlik köprüsü kurmasın diye şimdiden çok sayıda belediye eş başkanımıza yurt dışına çıkış yasağı getirmiş. Bu bir mahkeme kararı da değil. Mahkeme herhangi bir belediye eş başkanımıza yurt dışına çıkış yasağı vermiş değil. İçişleri bakanlığı tamamen keyfi bir karar ile belediye eş başkanlarımızın yurt dışına çıkmasını yasaklamış vaziyette. Bunun olağanüstü hal rejimi olduğu çok açık. Bu uygulama bundan kaynaklanıyor. OHAL rejimi kalıcı biçimde sürüyor. Biz bakanlığın bu kararını reddediyoruz. Belediyelerimizi borç batağına sürüklediniz. Tasarruf adı altında iş yapmasına izin vermiyorsunuz. İller Bankası kayyım sırasında yapmadığı kesintileri şu an yapıyor. DEDAŞ kayyımdan tahsis edemediği faturaları bu gün belediyelerimizden tahsis etmeye çalışıyor. Halkımızı daha ne kadar cezalandırılacaksınız? Bırakın belediyelerimize kaynak yaratalım. Eğer siz ödemeyeceksiniz, hırsız kayyımlarınız borçlarını biz ödeyelim. Biz bunu yapabiliriz. Yeter ki bakanlık buna engel olmasın” dedi.

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"Kayyım atamasını durdurun"

İçişleri Bakanlığı’na seslenen Tiryaki, eski bakan olan Süleyman Soylu’nun yeteri derece kötülük yaptığını söyledi. Tirkayi, “Aynı kötülükleri yapmayacağını inanıyoruz. Ya bunu yapmayarak saygı ile anılacaksınız ya da selefiniz gibi anılacaksınız. Kayyım atamasını durdurun, Hakkari belediye eş başkanımızı göreve iade edin. Getirdiğiniz yurt dışı yasaklarını ortadan kaldırın. Kayyımcı ve yasakçı bir bakan olarak anılmak istemiyorsanız bu konularda bir adım attın” diye konuştu.

Dokuz belediye eş başkanının pasaportuna tedbir

Tiryaki'nin Meclis'teki toplantısının ardından Mezopotamya Ajansı, dokuz belediye eş başkanının pasaportuna tedbir kararı konulduğunu yazdı.

Haberde, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün mahkeme kararı olmadan "genel güvenlik" gerekçesiyle tedbir kararı konulduğu ifade edildi. Karar, valilikler tarafından eş başkanlara bildirildi.

Pasaportlarına tedbir kararı konulan eş başkanlar şunlar:

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Serra Bucak, Dicle Belediye Eş Başkanı Hacı Akengin, Kayapınar Belediye Eş Başkanı Berivan Gülşen Sincar, Ergani Belediye Eşbaşkanı Şiyar Güldiken, Bağlar Belediye Eş Başkanı Siraç Çelik, Çınar Belediye Eş Başkanı Semra Akyüz, Silvan Belediye Eş Başkanı Sevim Biçici, Artuklu Belediye Eş Başkanı Mehmet Ali Amak, Akdeniz Belediye Eş Başkanı Hoşyar Sarıyıldız.

(RT)