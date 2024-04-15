DEM Partili Temelli: Şırnak, Bitlis ve Kars'ta seçimler yenilenmeli

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

Temelli, konuşmasında 31 Mart yerel seçimlerine değindi ve Kürt illerinde seçmen olarak kaydedilen asker ve polisleri hatırlattı.

Taşınan asker ve polislerle ilgili araştırma önergesi vereceklerini belirten Temelli, Şırnak, Bitlis ve Kars'taki duruma dikkat çekti.

Temelli, bu üç kentte seçimlerin yenilenmesini gerektiğini vurguladı ve şunları söyledi:

"Genelkurmay Partisi de girmiş seçimlere"

“Özellikle Şırnak örneğinde olduğu gibi aslında seçime kimlerin girdiğini, seçim sonuçlarının nasıl belirlendiğine dair önemli bir fotoğraf karşımıza çıktı. Meğerse Genelkurmay Partisi de girmiş seçimlere! Seçimleri garnizonda çavuş seçimleri gibi anlayan zihniyet, Şırnak’ta belediye başkanı seçtiğini sanıyor. Şırnak belediye başkanı Şırnak’ta hiçbir meşrutiyete sahip değildir, Şırnak sokaklarında dolaşamaz. Olsa olsa Şırnak’ta garnizonun içinde dolaşır ki o olsa olsa Şırnak’ta o garnizonun çavuşu olur. Şırnak belediye başkanı olamaz.

Bu tür yolsuzlukları biz Bitlis’te de Kars’ta da birçok ilçemizde yaşadık. Ve şunu anladık ki bölgede tabela partisine dönüşmüş olan AKP’nin tutunacak tek dalı askerdir, polistir, JÖH’tür, PÖH’tür. Başka da tutunacak dalı kalmamıştır. Buna rağmen birçok yerde çok büyük bir başarıya imza attık. Şırnak özelinde olduğu gibi bu tür hilelerin, yolsuzlukların olduğu her yerde hak mücadelemize devam edeceğiz. Bu seçimlerin yenilenmesi gerekir. Çünkü bu tür taşıma askerlerle alınmış seçimlerin halk nezdinde de siyasette de hiçbir karşılığı söz konusu olamaz.

"Meclis inisiyatif almak zorunda"

Meclis’te bununla ilgili araştırma önergeleri vereceğiz ve bu süreçte parti olarak düşüncemiz şudur; Meclis bu konuda inisiyatif almak zorundadır. Bu bir meşruiyet krizidir, sorunudur. Yerel demokrasiden yoksun kalmış bir ülkenin nerelere sürüklendiğini geçtiğimiz 5 yılda çok iyi yaşadık ve anladık. Dolayısıyla yerel demokrasi güçlendiği sürece siyasi krizleri sonlandırmak mümkün.

Yerel demokrasi güçlendiği sürece çoklu krizleri sonlandırmak mümkün. Ama siz bırakın yerel krizleri çözmeyi, demokrasiyi güçlendirmeyi, güçlendirmeyi daha çok krizlerin üzerine benzin dökerek yol almaya çalışırsanız Türkiye’de demokrasi adına adım atmanız mümkün olamaz, olmamıştır da. Geçmiş deneyim bunu gösterirken, bu tür yöntemlerde ısrar etmenin bir yararı söz konusu değildir.

"Hilvan aleyhimize kurgulandı"

Önümüzdeki dönem, Meclis öncelikle bu tür uygulamalara son verecek adımlar atmalıdır. Gerekirse Şırnak, Bitlis ve Kars’ta seçimler yenilenmelidir. Bakın Hilvan’da seçimlerin yenilenmesi bile bizim aleyhimize bir yerden kurgulanmıştır.

Biz Hilvan’da seçimleri kazandık ama AKP’li belediye meclis üyelerinin oyları yakması sonrası kazandığımız seçim elimizden alınmaya çalışılmıştır. YSK mecbur kalmış ve seçimleri yenileme kararı vermiştir.

YSK tüm bu delillerin ışığında; kararları gözden geçirerek, Meclis’in de iradesine ortaya koyarak, Şırnak, Bitlis ve Kars ile benzer durumdaki ilçelerde seçimlerin bir an önce yenilenmesini talep ediyoruz. Bu konuda mücadelemizi sürdüreceğiz."