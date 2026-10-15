DEM Partili Temelli, Cengiz Çandar'ın açıklamalarına yanıt verdi

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar 11 Ekim'de yaptığı açıklamada AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığı konusunda “Ana dilinde eğitimin önünü tıkayan engelleri kaldıran bir anayasa değişikliği sözü verirse, 42’nci ve 66'ncı maddeler, o zaman bakılır duruma” dedi.

Evrensel’e konuşan Sezai Temelli, “Vekilimizin açıklaması kendi projeksiyonudur" diye konuştu.

"Öncelik sürecin sağlıklı ilerlemesidir"

DEM Parti'nin şu anda gündeminde seçim, seçim mühendisliği, ittifaklar ve yeni anayasa üzerine bir tartışma olmadığını dile getiren Temelli, “Kurulların gündeminde zaten böyle bir şey söz konusu değil. Kaldı ki olmaması çok doğaldır. Çünkü önemli olan bugün için öncelikle sürecin sağlıklı ilerlemesidir. Arabayı atların önüne koymaya gerek yok” dedi.

Bir dönem HDP Eş Genel Başkanı olarak da görev yapan Sezai Temelli, “Bugün için sürecin sağlıklı ilerlemesini sağlamak ve onun sonuçlarını aldıktan sonra Türkiye'nin o günkü siyasi gündemiyle meseleyi değerlendirmek doğru olacak diye düşündüğümüz için, bizim yaklaşımımız parti olarak bu yöndedir” dedi.

Çandar ne demişti?

Rudaw'a konuşan Cengiz Çandar, “Erdoğan’ın bir kez daha cumhurbaşkanı adayı olması tartışılıyor. Bunun Parlamentoda bir oylama gerekiyor. Böyle bir konu gündeme geldiğinde DEM Parti Erdoğan’ı destekleyecek mi?” sorusuna şöyle yanıt vermişti:

“Yeni anayasada bizim için, DEM Parti için 42. ve 66. maddeler, vatandaşlık tanımı, Kürtleri tamamıyla dışlayan ve Kürtlerin eşit vatandaşlığını yok eden bir anlamda vatandaşlık tanımı ve Kürtçeye ana dilde eğitim yani Kürtçe yazması gerekmiyor. Ana dilde eğitimin önünü tıkayan engelleri kaldıran bir anayasa değişikliği sözü verirse dediğim gibi 42. ve 66. maddeler o zaman bakılır duruma."

(FY)