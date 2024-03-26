DEM Partili Saki’den Yerlikaya’ya “Karabük” sorusu: Yabancı öğrenciler için tedbir aldınız mı?

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İstanbul Milletvekili Özgül Saki, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından yanıtlanması istemiyle Karabük’te yaşayan yabancı öğrencilerin ‘cinsel yolla bulaşan hastalıkları yaydıkları’ iddiasıyla ayrımcılık, nefret ve çeşitli saldırılara uğramalarına ilişkin önerge verdi.

“Öğrenciler tehdit altında”

Saki, Önerge’nin gerekçesinde şunları belirtti:

“Karabük’te özellikle siyah öğrencileri hedef alan ırkçı söylemler, göçmenlerin kamusal alana çıkmaktan, okula gitmekten dahi korkmalarına sebep olan bir ortam yaratmıştır. Karabük’te yaşananların ciddiyetle dikkate alınması gerektiği Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga’nın Filyos Çayı’nda ölü bulunması, ölümünden evvel ırkçılığa uğradığına ilişkin annesine attığı mesajların dava dosyasına ve basına yansımasından beri açıkça bilinmektedir. Gelinen noktada Karabük’te yaşayan yabancı öğrencilerin can güvenliği başta olmak üzere temel hakları tehdit altındadır. “

Yerlikaya’nın yanıtlanması talep edilen sorular

*Bakanlığınızca Karabük’te yaşayan yabancı öğrencilerinin güvenliğini sağlamak adına ne gibi önlemler alındı mı?

*Sosyal medya mecralarında yer alan Karabük'te yaşayan yabancı öğrencilere yönelik kin ve düşmanlığa tahrik içerikli ve nefrete dayalı ayrımcı paylaşımlar hakkında Bakanlığınızca bir açıklama yapılacak mı?

*Karabük Unity taraftar grubu tarafından yapılan ve “denk gelen herhangi bir yanlışta çıkacak olaylardan biz sorumluyuz” vb. suç işleyeceğini beyan eden ifadeler hakkında başlatılan bir yasal süreç mevcut mu?

*Bakanlığınızca Karabük’te yabancı öğrencilerin yaşadığı mahallelerin güvenliğine ilişkin ek tedbirler alındı mı?

*Karabük’te ırkçı saldırıya uğrama endişesi yaşayan yabancı öğrencilerin eğitim hayatına devam edebilmesi adına Bakanlığınızca ek tedbirler alındı mı?

(EMK)