DEM Partili Önder, AKP'li Nasıroğlu'yla görüştü: Madenciler eyleme ara verdi

Manisa Soma'da AKP Milletvekili Ferhat Nasıroğlu'na ait olan Fernas Madencilik’te çalışırken Bağımsız Maden İşçileri Sendikası'na (Bağımsız Maden İş) üye oldukları için işten atılan madenciler, müzakerelerin başladığını duyurarak açlık grevine ara verdi.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İstanbul Milletvekili ve Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, Fernas Madenciliğin sahibi Ferhat Nasıroğlu ve AKP Grup Başkanı Abdullah Güler ortak görüşme yaptı.

Görüşmenin ardından Önder, işçilerin açlık grevlerini sürdürdüğü Ankara Kurtuluş Parkı’na gitti açıklama yaptı.

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Önder, yaptığı konuşmada şöyle dedi:

"İşçi arkadaşlar benden ricacı oldular bu tıkanıklığı aşmak için. Onların çizdiği çerçeveyi muhataplarına aktardım. Bu tıkanıklığı aşma noktasında önemli bir mesafe kat ettik. Maden bölgesinde işçilerle görüşeceklerini, kimseyi mağdur etmeyeceklerini, karşılıklı mutabakatla bu süreci halis bir sonuca ulaştıracaklarını söylediler. Biz işçiler adına pazarlık yürütecek ya da şartları konuşacak bir çerçevenin içerisinde değiliz. Sadece onların yanında durarak seslerini duyurmakla sınırlıyız. Bu anlamda bir ön mutabakata sağlanmış duruyor. Gerisini işçi arkadaşlar kendi iradeleriyle belirleyecek.”

Daha sonra işçilerin örgütlü olduğu Bağımsız Maden İş Sendikası, sosyal medya hesabından eyleme ara verdiklerini açıkladı.

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Sendikanın açıklaması şöyle:

“Direnişimizin 52, açlık grevimizin 3. gününde; bir işçi heyetiyle Fernas yetkilileri arasında yapılacak görüşme kesinleşti. Cuma günü Soma’da yapılacak görüşmenin olumlu sonuçlanacağına inanıyoruz. Talebimizle sorunun çözümüne dair inisiyatif alan sayın Sırrı Süreyya Önder’in davetiyle sayın Abdullah Güler’in ve sayın Ferhat Nasıroğlu’nun katılımıyla gerçekleşen görüşme sonucunda gelinen aşama ışığında aldığımız kararları açıklıyoruz: Açlık grevine 00:00 itibariyle ara verdik. Görüşmeleri gerçekleştirmek üzere yarın 12:00’de Ankara’dan Soma’ya yola çıkıyoruz. Yapılacak görüşmelerin ardından çıkan sonuçlara göre direnişin sonucunu ya da devamını duyuracağız. İşçi heyeti; ilk atılan 2 işçi, eylemler sırasında işten atılan 1 işçi ve halihazırda atılmamış 2 işçiden oluşacak. Bütün Ankara halkını yarın saat 12:00’de madencileri Kurtuluş Parkı’ndan uğurlamaya, bütün Soma halkını ise saat 21:00’de Millet Bahçesi önünde karşılamaya çağırıyoruz.”

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(RT)