DEM Parti’li Olan: 90’larda olduğu gibi bugün de bölge insansızlaştırılmak isteniyor

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Bitlis Milletvekili Hüseyin Olan, bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) düzenlediği basın toplantısında Bitlis’teki çığ tehlikesi ve bölgede hayata geçirilmek istenen enerji ile maden projelerine dair konuştu.

Olan, Bitlis’in Türkiye’de kar yağışının en yoğun olduğu kentlerden biri olduğunu hatırlatarak, çığın ve karın yol açtığı risklerin yıllardır görmezden gelindiğini söyledi.

Bitlis merkezde Gazibey ve İnönü mahallelerinde yaklaşık 30 yıldır ciddi bir çığ tehlikesi bulunduğunu belirten Olan, yılbaşında İnönü Mahallesi’ne düşen çığda üç yurttaşın altında kaldığını, birinin yaklaşık 1,5 saat kurtarılmayı beklediğini hatırlattı.

Söz konusu sorunun defalarca Afet İşleri ve Valilik aracılığıyla gündeme getirildiğini ancak her seferinde ertelendiğini söyleyen Olan, “Olası bir can kaybının bedeli olmaz. 43 hanenin bulunduğu bu bölgede ya kalıcı önlem alınmalı ya da tahliye ve destek mekanizmaları devreye sokulmalı,” dedi.