DEM Parti’li Olan: 90’larda olduğu gibi bugün de bölge insansızlaştırılmak isteniyor

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Bitlis Milletvekili Hüseyin Olan, bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) düzenlediği basın toplantısında Bitlis’teki çığ tehlikesi ve bölgede hayata geçirilmek istenen enerji ile maden projelerine dair konuştu.
Olan, Bitlis’in Türkiye’de kar yağışının en yoğun olduğu kentlerden biri olduğunu hatırlatarak, çığın ve karın yol açtığı risklerin yıllardır görmezden gelindiğini söyledi.
Bitlis merkezde Gazibey ve İnönü mahallelerinde yaklaşık 30 yıldır ciddi bir çığ tehlikesi bulunduğunu belirten Olan, yılbaşında İnönü Mahallesi’ne düşen çığda üç yurttaşın altında kaldığını, birinin yaklaşık 1,5 saat kurtarılmayı beklediğini hatırlattı.
Söz konusu sorunun defalarca Afet İşleri ve Valilik aracılığıyla gündeme getirildiğini ancak her seferinde ertelendiğini söyleyen Olan, “Olası bir can kaybının bedeli olmaz. 43 hanenin bulunduğu bu bölgede ya kalıcı önlem alınmalı ya da tahliye ve destek mekanizmaları devreye sokulmalı,” dedi.
“Bölge insansızlaştırılmak isteniyor”
Açıklamasında bölgedeki enerji ve maden projelerine de değinen Olan, Bitlis’te halihazırda dört güneş enerjisi santrali (GES) projesi ile maden ve taş ocaklarının bulunduğunu söyledi.
Güroymak, Rahva Ovası ve Ahlat Ovakışla’da planlanan GES projelerinin tarım alanlarını, meraları ve doğal yaşamı tehdit ettiğini belirten Olan, özellikle Ovakışla’nın Bitlis’in en verimli tarım alanlarından biri olduğuna dikkat çekti.
Nazik Gölü’nün Cumhurbaşkanı kararıyla korunması gereken doğal alan ilân edildiğini hatırlatan Olan, gölün kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu, buna rağmen bölgedeki projelerin sürdürüldüğünü söyledi.
Olan, açıklamasını şöyle sonlandırdı:
“Tıpkı 1980’lerde 1990’larda terör bahane edilerek nasıl bölge insansızlaştırılmak istenmişse şimdi de aynı şekilde bölge insansızlaştırılmak isteniyor. Buradan yetkililere sesleniyoruz: Bu ülkenin kaynaklarını sermayedarlara peşkeş çekmek için İstanbul gibi devasa sorunları olan beton kentleri yaratmayı çok mu seviyorsunuz? Ciddi anlamda sıkıntılarınız var, ciddi anlamda problemlerimiz var. Halkın, özellikle üreticilerin yaşadığı alanlardan, sermayedarlar ellerini çeksinler.” (TY)