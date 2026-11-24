DEM Parti Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında kadın cinayetleri, kadın emeğinin sömürülmesi ve hapishanelerde kadın mahpusların yaşadığı hak ihlallerinin araştırılması için üç ayrı Meclis araştırması önergesi verdi.

Uysal Aslan, kadınların evde, işyerinde ve hapishanelerde şiddet, sömürü ve ayrımcılıkla karşı karşıya kaldığını belirterek, bu sorunların ortak zeminini erkek egemen zihniyetin ve devlet politikalarının oluşturduğunu söyledi.

Kadın emeğine ilişkin önergede ise ücretsiz bakım emeği, güvencesiz çalışma, ayrımcılık ve mobbing ele alındı. Açıklamada kadınların günde ortalama 4 saat 35 dakikasını ücretsiz ev ve bakım emeğine ayırdığı, erkeklerde bu sürenin 53 dakika olduğu belirtildi.

Hapishanelerdeki kadın mahpusların durumuna ilişkin önergede de hasta mahpusların sağlık hizmetlerine erişimi, çıplak arama, kelepçeli muayene, cinsiyetlendirilmiş tecrit ve tahliye engelleri gündeme getirildi. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün 4 Kasım 2026 tarihli verilerine göre Türkiye hapishanelerinde 21 bin 524 kadın mahpus bulunuyor.

Uysal Aslan, üç araştırma önergesiyle kadınların yaşam, sağlık ve çalışma haklarına yönelik ihlallerin araştırılmasını, kamu kurumlarının sorumluluklarının ortaya çıkarılmasını ve kadınların eşit, özgür ve şiddetsiz yaşam hakkını güvence altına alacak önlemlerin belirlenmesini talep etti.

(EMK)