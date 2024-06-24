DEM Partili Kılıç-Koçyiğit: DEDAŞ bayram boyunca halkı elektriksiz bıraktı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Meclis’te yaptığı basın toplantısıyla gündemi değerlendirdi.

Kılıç- Koçyiğit, Hakkari Belediyesi Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış’ın görevden alınması ve yerine kayyım atanmasıyla başlayan tartışmalara değindi ve kayyıma karşı eylemlerin devam edeceğini söyledi.

20 Haziran günü Diyarbakır ve Mardin arasında çıkan; 15 yurttaşın, yüzlerce hayvanın ölümüne neden olan yangını hatırlatan Kılıç-Koçyiğit, “Bu ülkede 10 yurttaş toplansa demokratik protesto hakkını kullansa orada devletin TOMA’sını copunu, polisini gazını çok hızlı bir şekilde görürüz. Ama ortada bir felaket varsa bir yangın çıkmışsa, deprem olmuşsa, sel olmuşsa, gerçekten yurttaşın yardımına koşması gereken devletin orada olmadığını görüyoruz” dedi.

Yangına müdahale edilmediğini belirten Kılıç-Koçyiğit, geçtiğimiz yıl Yunanistan’daki yangına Türkiye’nin desteğini hatırlattı ve şunları söyledi: "Ancak söz konusu Kürtlerin yaşadığı bölge, Kürtler olunca bu ülkedeki milyonlarca yoksul olunca ne uçağı ne helikopteri oluyor!”

Diyarbakır Elektrik Mühendisleri Odası: Yangının çıktığı yer ekili, anız yok

“DEDAŞ'ı aklamaya çalıştılar"

Valiliklerin yangınla ilgili açıklamalarına da değinen Kılıç-Koçyiğit, “yangında sorumluluğu olan DEDAŞ’ın aklanmaya çalışıldığını” belirtti ve ekledi:

“Herkes yangının anızdan çıktığını örtü yangını olduğunu söyledi. İçişleri Bakanı, kendi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada anız yakılması ve örtü yangısı sonucu yangının çıktığını söyledi. Gerçek tabii ki böyle değil. Bölgede yaşayan insanlarıın ziyaretine gittik. Şunu söylüyorlar; ‘biz onlarca dilekçe verdik, onlarca defa DEDAŞ’a gittik, telleri onarın. 40 yıl öncenin yapısıyla hizmet vermekten vazgeçin, diye söyledik ama bize kulak asan olmadı’. Yurttaşların bu konuda açık ve net beyanları var."

Diyarbakır ve Mardin arasındaki yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükseldi

"Yangının nasıl çıktığı kameralarda görülüyor"

Kılıç- Koçyiğit, meslek odalarının raporlarına da atıf yaptı ve "Bu raporlarda yangının elektrik tellerinden çıktığı açık ve net bir şekilde görünüyor" dedi.

Kameralara yansıyan görüntülerin de raporları doğruladığını ifade eden Kılıç-Koçyiğit, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Mardin’in Derik ilçesi Xiral (Dumanlı) kırsal alanında bulunan Xofi mezrasında yangının çıkışı kameralara yansıyor. Görüntülerde rüzgar nedeniyle elektrik tellerinin birbirine teması ile oluşan kısa devreden çıktığı açık bir şekilde görülüyor. Ve elektrik tellerinde çıkan kıvılcım bahçeye sıçrıyor.

Ayrıca TMMOB Koordinasyon Kurulu da raporunu açıkladı. Raporda iletken telin koparak yerlerdeki teli tutuşturmasıyla yangının başladığı ve şiddetli rüzgarın etkisi ile geniş bir alana yayıldığı tespit edilmiş oldu.”

Kılıç- Koçyiğit, son olarak yangından sonra bölgenin elektirik bırakıldı söyledi: "DEDAŞ bayramda halkı elektriksiz bıraktı, yine elektrik nedeniyle birçok köy susuz kaldığını biliyoruz."

Diyarbakır Barosu’ndan yangınla ilgili suç duyurusu

(RT)