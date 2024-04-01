DEM Partili Karahancı: Kars halkının iradesini taşıma oyla gasp ettiler

Türkiye, dün (31 Mart) yerel yöneticileri belirlemek üzere sandık başına gitti.

Seçim, Türkiye genelinde sakin geçse de Kürt illerinde sabahın erken saatlerinde usulsüzlük basına yansıdı.

Farklı kentlerden Kürt illerine taşınan asker ve polisler, toplu oy kullandı. Dışarıdan asker ve polisin taşındığı, toplu oy kullanılan kentlerden biri de Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) 2019 yerel seçimlerinde yüzde 29,5 ile kazandığı Kars oldu.

DEM Parti’nin yaklaşık iki ay önce 4 bine yakın dışarıdan usulsüz seçmen kaydırıldığı duyurduğu kentte MHP adayı Ötügen Senger, resmi olmayan sonuçlara göre; 16 bin 384 ile seçimi kazandı.

DEM Parti Eş Başkan adayları Kenan Karahancı ve Arzu Savaş Derman ise 13 bin 120 oy ile ikinci parti oldu.

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"Kars’a 4 bine yakın polis asker getirdiler"

Seçim sonucuna ilişkin bianet’e konuşan Kenan Karahancı, “2019’da kazandığımız belediyeye, bir buçuk yıl sonra kayyım atadılar. Bu kez de seçimi alamayacaklarını çok çok iyi biliyorlardı. AKP ve MHP birleşmesine rağmen bizim oyumuza yaklaşamıyordu. Bunu gördükleri için bu kez taşıma oy ile Kars halkının iradesin gasp ettiler" dedi.

"Kars’a 4 bine yakın asker polis getirildiğini" belirten Karahancı, sonuçlara itiraz ettiklerini söyledi.

Karahancı, DEM Parti’nin oy oranının arttığını ve seçimin galibi olduğunu vurguladı:

"AKP-MHP bütün kafatasçı gruplar bize karşı bir araya geldiği halde kazanamayacaklarını gördükleri için dışarıdan oy taşıdılar. Kars’a 4 binden fazla polis asker getirdiler. Bu oylarla Kars halkının iradesini gasp ettiler.

Şu an her ne kadar sonuca göre kazanmış görünüyor olsalar dahi biz sandığın, Kars halkının tercihinin ne olduğunu biliyoruz. Kaybettiler, taşıma oy ile seçime müdahale etmek kazandıkları anlamına gelmiyor."

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"Yurtları boşaltıp taşınan seçmeni yerleştirdiler"

Taşınan asker ve polislerin seçimden birkaç gün önce kente getirildiğini ve öğrenci yurtlarına yerleştirildiğini ifade eden Karahancı, şöyle devam etti:

"Kars'ı bilmeyen, Kars'ı görmeyen, Kars'ta yaşamayan binlerce kişi 2023 Ekim ayından önce e-devlet üzerinden; Kars'a ikametgah kaydı yaptırıyorlar ve bunların büyük çoğunluğu aynı adrese kayıt oluyorlar. Burada yaşıyor gibi bir algı yaratıyorlar ama hiçbiri burada bir tek gün yaşamış değil.

Bu kişiler seçimden bir gün önce geldiler ve cuma gününden boşaltılan öğrenci yurtlarına, ordu evlerine yerleştirildiler. Askerler kaldıkları yurtların önüde silahlarıyla poz veriyorlar. Turist gibi gezip halkın iradesini gasp edip gittiler. Bu bir nevi askeri darbedir. Bu şekilde kullanılan 3 bin 820 oy var. Bütün Kars halkı bunu gördü ve adil olmadığını düşünüyor. Biz, Kars halkını iradesine sahip çıkacağız, sonuç her ne olursa olsun çalışmaya devam edeceğiz."

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(RT)