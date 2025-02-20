DEM Partili Kağızman Belediye Eş Başkanı'na 6 yıl 3 ay hapis

Kağızman Belediye Eş Başkanı Mehmet Alkan Kars 2’nci Ağır Ceza Mahkemesinde altı yıl üç ay hapis cezasına çarptırıldı.

2019’da bir operasyon kapsamında Kars’ta gözaltına alınan Alkan'ın yargılaması sürerken adli kontrol koşuluyla serbest bırakılmıştı.

Perşembe günü Kars 2’nci Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada esas hakkındaki mütalaasını sunan savcı Alkan’ın “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme, Alkan’ın avukatının savunma için süre isteğini reddederek davayı karara bağladı ve Alkan’ı aynı "terör örgütü üyeliği"nden altı yıl üç ay hapisle cezalandırdı.

Mehmet Alkan, 2009-2014 arasında HDP'den Kağızman Belediye Eş Başkanlığı yapmış, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde yeniden DEM Parti’den belediye eş başkanlığına seçilmişti.

Kağızman'da belediye polis kuşatmasında

Yeni Yaşam'ın haberine göre, Kağızman Belediyesi Eşbaşkanı Mehmet Alkan’a hapis cezası verildiğinin belli olmasından sonra sivil polisler belediye binası çevresinde toplandı

Polislerin bir kısmı araçlarında beklerken bir kısmı ise çevredeki kafelere yerleşti.

Gazete, belediye önünde görüntü almak isteyen bir kişiye müdahale eden polislerin, telefonundaki görüntüleri sildirdikten sonra yurttaşı belediye binasının çevresinden uzaklaştırdığını bildirdi.

DEM Parti'den protesto

DEM Parti Grup Başkanvekili ve Kars Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, sosyal medya hesabından kararı protesto etti. Koçyiğit, Alkan’a hukukun temel ilkeleri yok sayılarak ceza verildiğini söyledi.

DEM Parti Grup Başkan Vekili, Alkan’ın bulunmadığı duruşmada, avukatına mehil verilmeksizin aceleyle alınan kararın, "yargının siyasallaşmasının ve hukukun araçsallaştırılmasının en net göstergesi olduğunu" söyledi.

Kağızman Belediye Eşbaşkanımız Mehmet Alkan’a, hukukun en temel ilkeleri yok sayılarak 6 yıl 3 ay ceza verildi!



Eşbaşkanımızın hazır bile olmadığı duruşmada alelacele verilen bu karar, yargının siyasallaşmasının ve hukukun araçsallaştırılmasının en net göstergesidir. Bu karar,… — Gülistan Kılıç Koçyiğit (@gulistankilick) February 20, 2025

(AEK)