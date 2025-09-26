DEM Partili Çiçek Otlu’dan Adalet Bakanı’na: “Rojin Kabaiş’in ölümünü neden aydınlatmıyorsunuz?”

DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu Üyesi Çiçek Otlu, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabaiş’in şüpheli ölümüyle ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un yanıtlaması istemiyle Meclis’e soru önergesi verdi.

Otlu, Türkiye’de aydınlatılmayan şüpheli kadın ölümlerinin toplumda derin yaralar açtığını belirterek, “21 yaşındaki Rojin Kabaiş’in kaybolması ve günler sonra cansız bedenine ulaşılmasına rağmen soruşturma şeffaf yürütülmedi, kamuoyu bilgilendirilmedi” dedi.

Otlu’nun hatırlattığına göre, Kabaiş’in bedeninde iki erkeğe ait DNA bulunduğu iddia edilirken, bu DNA’ların kime ait olduğuna dair bir açıklama yapılmadı. Ayrıca Kabaiş’in atletinde bir kadına ait kan örneği bulunduğu öne sürülmesine rağmen, bunun da tespit edilmediğini aktardı. Otlu, olayın intihar gibi gösterilmek istendiğini, dosyadaki gizlilik kararının ise soruşturmanın önünü tıkadığını söyledi.

Otlu’nun Bakan Tunç’a yönelttiği sorulardan bazıları şöyle:

*Dosyaya gizlilik kararı neden getirildi, ne zaman kaldırılacak?

*Kabaiş’in bedeninde tespit edilen iki erkek DNA’sı kimlere aittir?

*Üniversitenin talebiyle, Rojin için yapılan yüzlerce sosyal medya paylaşımına neden erişim engeli getirildi?

*Neden Rojin’in yurda dönmediği 24 saat gecikmeyle ailesine bildirildi? Bu konuda bir ihmal araştırıldı mı?

*Yurttan ayrıldığı güne ait kamera kayıtları incelendi mi?

*18 gün süren arama çalışmalarında hangi adımlar atıldı?

*Bir yıl geçmesine rağmen soruşturma neden sonuçlandırılmadı?

Otlu, “Adaletin tesisi için gizlilik kararının kaldırılması, tüm delillerin açıklığa kavuşturulması ve faillerin cezalandırılması zorunludur. Rojin Kabaiş için adalet istiyoruz” dedi.

Rojin Kabaiş’in şüpheli ölümüne dair neler biliniyor ?

(EMK)