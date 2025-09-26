ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
KADIN
Yayın Tarihi: 26 Eylül 2025 16:20
 ~ Son Güncelleme: 26 Eylül 2025 16:23
2 dk Okuma

DEM Partili Çiçek Otlu’dan Adalet Bakanı’na: “Rojin Kabaiş’in ölümünü neden aydınlatmıyorsunuz?”

Otlu, “Adaletin tesisi için gizlilik kararının kaldırılması, tüm delillerin açıklığa kavuşturulması ve faillerin cezalandırılması zorunludur. Rojin Kabaiş için adalet istiyoruz” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
DEM Partili Çiçek Otlu’dan Adalet Bakanı’na: “Rojin Kabaiş’in ölümünü neden aydınlatmıyorsunuz?”

DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu Üyesi Çiçek Otlu, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabaiş’in şüpheli ölümüyle ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un yanıtlaması istemiyle Meclis’e soru önergesi verdi.

Otlu, Türkiye’de aydınlatılmayan şüpheli kadın ölümlerinin toplumda derin yaralar açtığını belirterek, “21 yaşındaki Rojin Kabaiş’in kaybolması ve günler sonra cansız bedenine ulaşılmasına rağmen soruşturma şeffaf yürütülmedi, kamuoyu bilgilendirilmedi” dedi.

Otlu’nun hatırlattığına göre, Kabaiş’in bedeninde iki erkeğe ait DNA bulunduğu iddia edilirken, bu DNA’ların kime ait olduğuna dair bir açıklama yapılmadı. Ayrıca Kabaiş’in atletinde bir kadına ait kan örneği bulunduğu öne sürülmesine rağmen, bunun da tespit edilmediğini aktardı. Otlu, olayın intihar gibi gösterilmek istendiğini, dosyadaki gizlilik kararının ise soruşturmanın önünü tıkadığını söyledi.

Otlu’nun Bakan Tunç’a yönelttiği sorulardan bazıları şöyle:

*Dosyaya gizlilik kararı neden getirildi, ne zaman kaldırılacak?

*Kabaiş’in bedeninde tespit edilen iki erkek DNA’sı kimlere aittir?

*Üniversitenin talebiyle, Rojin için yapılan yüzlerce sosyal medya paylaşımına neden erişim engeli getirildi?

*Neden Rojin’in yurda dönmediği 24 saat gecikmeyle ailesine bildirildi? Bu konuda bir ihmal araştırıldı mı?

*Yurttan ayrıldığı güne ait kamera kayıtları incelendi mi?

*18 gün süren arama çalışmalarında hangi adımlar atıldı?

*Bir yıl geçmesine rağmen soruşturma neden sonuçlandırılmadı?

Otlu, “Adaletin tesisi için gizlilik kararının kaldırılması, tüm delillerin açıklığa kavuşturulması ve faillerin cezalandırılması zorunludur. Rojin Kabaiş için adalet istiyoruz” dedi.

Rojin Kabaiş’in şüpheli ölümüne dair neler biliniyor ?
Rojin Kabaiş’in şüpheli ölümüne dair neler biliniyor ?
26 Eylül 2025

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
çiçek otlu rojin Rojin Kabaiş şüpheli kadın ölümleri
ilgili haberler
Rojin Kabaiş’in şüpheli ölümüne dair neler biliniyor ?
26 Eylül 2025
/haber/rojin-kabaisin-supheli-olumune-dair-neler-biliniyor-311954
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Rojin Kabaiş’in şüpheli ölümüne dair neler biliniyor ?
26 Eylül 2025
/haber/rojin-kabaisin-supheli-olumune-dair-neler-biliniyor-311954
Sayfa Başına Git