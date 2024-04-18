DEM Partili Çiçek Otlu: AKP’nin polisleri İsrail'in dostudur

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İstanbul Milletvekili ve İçişleri Komisyonu Üyesi Çiçek Otlu dün TBMM Genel Kurul’da yaptığı konuşmada İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarına sert tepki gösterdi.

İstiklal Caddesi'nde İsrail protestosuna polis müdahalesi

Otlu şunları söyledi:

“AKP, 7 Ekim’den bu yana sürekli Filistin halkının dostu olduğunu söylüyor ama birazdan vereceğim verilerle kimin dostu olduğunu hep birlikte göreceğiz; ne kadar samimi olup olmadıklarını da göreceğiz.”

“Eğer AKP iktidarı çok samimi olduğunu iddia ediyorsa, önce ekonomik, askerî ve siyasi tüm ilişkilerini İsrail'le kesmelidir. Öncelikle kendi büyükelçisini Türkiye'ye çağırmalıdır. Filistin halkına ait bir yardım koridoru oluşturmalıdır. Ama baktığımızda, İsrail'le olan hiçbir ticari ilişkilerini kesmemiştir. Malatya'daki radar üssünü ve İncirlik üssünü kapatmamıştır. Bütün istihbari bilgileri İsrail'e vermiştir.”

“Peki, ticaret ilişkilerine baktığımızda kimleri görüyoruz? İlk başta AKP'ye yakın olan ve bir dönem bakanlık yapmış, vekillik yapmış kişileri ve kişilerin çocuklarını ortak olarak görüyoruz. Bunların bazılarını saymak isterim: Mesela, Manta Denizcilik; sürekli gemileriyle ticaret yapıyor. Ortağı kim? Erdoğan'ın oğlu Burak Erdoğan'dır. Peki, Oras Denizciliğin ortağı Erkam Yıldırım kimdir? Binali Yıldırım'ın oğludur. Peki, Hatay'daki Ro-ro gemisinin sahibi kimdir? İbrahim Güler. Kendisi, Hatay'da AKP ilçe başkanlığı yapmış, 2019 yılında belediye başkan adayı olmuştur.”

Ne olmuştu? Filistin İçin Bin Genç üyeleri, 6 Nisan Cumartesi günü İstiklal Caddesi’nde Türkiye’nin İsrail’e yönelik ihracatını protesto ederken, polis işkencesi ile gözaltına alındı. Gözaltılara toplumun farklı kesimleri tepki gösterdi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, gençlere işkence eden iki polis amirinin açığa alındığını duyurdu. İstanbul Valisi Davut Gül, “Farklı şer odaklarının ittifakıyla oluşturulan marjinal grupların ‘iyi niyetli’ vatandaşlarımızı kullanarak devletimizin ve milletimizin fedakarlıklarını yok sayıp beşinci kol faaliyetleri yaptığının farkındayız” dedi. Ticaret Bakanlığı bugün yayınladığı kararla, Türkiye’nin 54 ürün grubunun İsrail'e ihracatını kısıtlama kararı aldığını duyurdu.

(EMK)