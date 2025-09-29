DEM Partili Ceylan Akça Cupolo’dan Kürtçe’ye yönelik uygulamalara tepki

Halkların Eşitlik ve Demokratik Partisi (DEM Parti) Diyarbakır Milletvekili Ceylan Akça Cupolo, hem Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in hem de Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın yanıtlaması istemiyle Meclis’e iki ayrı soru önergesi sundu.

Önergelerde ortak nokta olarak, Kürtçe’nin kamusal alanda karşılaştığı engellemeler ve ayrımcılık iddiaları gündeme taşındı.

Akça Cupolo’nun Gençlik ve Spor Bakanı’na yönelttiği sorular, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun Amedspor’a verdiği 110 bin TL’lik para cezası ile ilgili oldu.

Ceza, Amedspor formasında yer alan ve daha önce TFF tarafından onaylanmış olan sponsor logosunun altındaki Kürtçe “Koma me bona we” (Grubumuz sizin için) sloganı nedeniyle verilmişti. Milletvekili, bu kararın “hukukun üstünlüğü, temel hak ve özgürlükler ve toplumsal barış açısından ciddi endişeler doğurduğunu” belirterek şu soruları yöneltti:

Onaylanan bir slogan için sonradan ceza verilmesinin hukuki dayanağı nedir?

Söz konusu karar, sadece Kürtçe olması nedeniyle anadilin kullanımına yönelik bir yasaklama ve ayrımcılık anlamına gelmekte midir?

Türkiye’de Kürtçe herhangi bir yasa veya talimatla yasaklanmış mıdır?

Bakanlık, bu kararın “çifte standart” olduğu yönündeki tepkileri incelemekte midir?

Cezanın Amedspor’un kimliği nedeniyle keyfi verildiği iddiaları hakkında bakanlığın görüşü nedir?

TFF’nin cezayı iptal etmesi ve özür dilemesi için bakanlık girişimde bulunacak mıdır?

"Söz konusu fermanın okutulması pedagojik açıdan uygun görülmekte midir?"

Milletvekili, Milli Eğitim Bakanı’na sunduğu diğer önergede ise Diyarbakır’daki TED Koleji’nde 26 Eylül Türk Dil Bayramı etkinliklerinde öğrencilere okutulan fermanı gündeme taşıdı.

Karamanoğulları hükümdarı Mehmet Bey’in “Bugünden sonra divanda, dergâhta, çargâhta, mecliste ve meydanda Türkçe’den başka dil kullanılmayacaktır” ifadelerini içeren fermanın okutulmasının, “çok kimlikli ve çok kültürlü yapıya sahip Diyarbakır’da anadil haklarına ve toplumsal barışa aykırı” olduğunu savundu. Eğitim Sen’in de bu etkinliğe tepki gösterdiğini hatırlatan Akça Cupolo, şu soruları yöneltti:

Söz konusu fermanın okutulması pedagojik açıdan uygun görülmekte midir?

Tekçi anlayışı teşvik eden etkinliklerin çocuklarda ayrımcı etkiler yaratması konusunda bakanlık bir çalışma yürütmekte midir?

Anadillerin korunması için Kürtçe dahil çokdilli eğitim modellerine dair bir hazırlık yapılmakta mıdır?

Diyarbakır’da yaşanan tepkilere bakanlığın yaklaşımı nedir?

Akça Cupolo, her iki önergeyle de Kürtçe’nin hem spor alanında hem eğitimde karşı karşıya kaldığı uygulamaların gözden geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

(EMK)