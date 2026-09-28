DEM Partili Cengiz Çiçek’ten "Fon Krizi" için Meclis Araştırması talebi

*Eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın kriz öncesi 2,17 milyar lira çektiği ve ardından AKP Genel Başkan Yardımcılığından istifa ettiği hatırlatıldı.

*Çiçek, SPK'nın 2025 son çeyreğinde olağandışı hareketler tespit etmesine rağmen, Eylül 2026'da 7 portföy şirketine ait 131 fonun tasfiye edilmesiyle 455 bin yatırımcının mağdur olduğunu belirtti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, eski Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu gibi üst düzey isimlerin süreçle bağlantılı olduğu iddia edildi.

*DEM Parti İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek, yatırım fonları üzerinden gerçekleşen büyük finansal vurgunun araştırılması için Meclis Araştırması açılmasını talep etti.

DEM Parti İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek, yatırım fonları üzerinden gerçekleştirilen büyük finansal vurgunun tüm boyutlarıyla aydınlatılması amacıyla Meclis Araştırması açılmasını istedi.

Çiçek olayın arkasındaki aktörlerin, siyasi ve bürokrasi bağlantılarının, denetim zafiyetlerinin ve haksız kazanç sağlayan isimlerin tespit edilmesini talep etti. Ayrıca kriz nedeniyle yaşanan mağduriyetlerin kamu bütçesinden değil, bu işten haksız kazanç elde eden sorumlulardan tahsil edilerek karşılanması gerektiğini vurguladı.

Araştırma önergesinin gerekçesinde meselenin sadece birkaç fon yöneticisinin bireysel usulsüzlüğü olmadığını belirten Çiçek, finans sektöründen düzenleyici kurumlara ve siyasi karar mekanizmalarına uzanan devasa bir ilişkiler ağına dikkat çekti. Çiçek, "Bu ölçekte bir servet transferi ve risk aktarımı; ekonomik, siyasi ve bürokratik ilişkiler bütünü görmezden gelinerek açıklanamaz" dedi.

Devlet kurumlarının kriz patlamadan önce durumdan haberdar olduğunu savunan Çiçek, kronolojik süreci şu verilerle aktardı:

2025 son çeyreği: SPK, olağandışı fiyat hareketlerini tespit etti.

2 Aralık 2025: Konu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığındaki Finansal İstikrar Komitesi’nde görüşüldü.

11 Şubat 2026: Bakanlık yeni düzenleme taslağını iletti.

28 Ağustos 2026: İlgili rehber ancak bu tarihte yayımlanabildi.

17 Eylül 2026: 7 portföy yönetim şirketine ait 131 fon tasfiye edildi.

23 Eylül 2026: SPK, bu fonlarda 455 bin 758 tekil yatırımcı bulunduğunu açıkladı.

Yetkili kurumların riski aylar öncesinden bilmesine rağmen bu fon ağlarının büyümeye ve yeni yatırımcı çekmeye devam ettiğini belirten Çiçek, yüz binlerce kişiyi etkileyen bu durumun basit bir "denetim eksikliği" ya da "sistemin kandırılması" olarak geçiştirilemeyeceğini söyledi.

Önergede, sürece dahil olduğu iddia edilen üst düzey siyasi ve bürokratik isimlere de yer verildi:

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, eski Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu ve AKP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi gibi isimlerin veya yakınlarının "TLY fonu" kapalı dönemiyle bağlantılı oldukları iddia edildi.

Tasfiye edilen Bulls fonlarının bağlı olduğu holding ortakları arasında Batuhan Mumcu'nun eşinin yer aldığı öne sürüldü.

Eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın, eşiyle birlikte kriz öncesinde OZATD hisselerinden 2,17 milyar lira çektiği iddialarının ardından AKP Genel Başkan Yardımcılığından istifa ettiği ve iddialara yanıt vermediği hatırlatıldı.

Sermaye ile kamu yönetimi arasındaki geçişkenliğe dikkat çeken Çiçek; Tera Finansal Yatırımlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen'in 2023-2026 yıllarında Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) yönetiminde yer aldığını, eski TCMB Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci'nin ise Eylül 2026'ya kadar aynı holdingde CEO ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği yaptığını belirterek bu durumun ciddi çıkar çatışmaları doğurduğunu vurguladı.

Kriz sonrası Merkez Bankası, Türkiye Varlık Fonu ve kamu bankalarının attığı adımları hatırlatan Çiçek, özel sektördeki kayıpların ve haksız kazançların faturasının emekçilere ve kamu kaynaklarına yüklenemeyeceğini belirtti ve kurulacak Meclis Araştırması Komisyonu'nun tüm sorumluları ve haksız kazanç sağlayanları açığa çıkarması gerektiğini söyledi.

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(EMK)