DEM Parti’li Çelenk’ten Mater ve Özerden’e ziyaret

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Diyarbakır Milletvekili Sevilay Çelenk, Gezi Davası hükümlüleri Çiğdem Mater ve Mine Özerden’i Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'nde ziyaret etti.

Çelenk, sosyal medya platformu X’ten dün (2 Kasım) yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

“Bugün de Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’nde Canım Çiğdem Mater'i ve Mine Özerden’i ziyaret ettim.

Eleştirel düşüncenin, sorgulamanın ve hak mücadelesinin karşılığı bu ülkede hep hapishaneler oldu.

Bunun artık son bulmasını diliyorum. Arkadaşlarımız bir an evvel tahliye edilsin.”

*Çiğdem Mater, 28 Eylül 2023'te tahliye edilen Mücella Yapıcı ve Mine Özerden

(VC)