DEM Partili Bozan: Mersin'de Rojava eylemine silahlı saldırıda bir genç öldürüldü

Mersin’in Tarsus ilçesi Gazipaşa Mahallesi’nde, Kuzey ve Doğu Suriye’ye yönelik saldırılara karşı düzenlenen protestolara katılanlara silahlı saldırı düzenlendi. Bir kişinin rastgele ateş açması sonucu, o sırada teyzesinin evinin balkonunda bulunan 24 yaşındaki Baran Abdi başından yaralandı.

Abdi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Saldırıyı düzenleyen kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

MHP'li olduğu iddia edildi.

Mersin Demokratik Kurumlar Platformu tarafından Mersin'in Tarsus ilçesinde Best Kıraathene önünde HTŞ'nin Rojava'ya dönük saldırılarını yaptıkları açıklama ile protesto etti. Açıklama sonrası gençler, Gazipaşa Mahallesi'nin ara sokaklarına girerek eylemlerini sürdürdü.

Polis eylem yapan gençlere müdahale etti. Bu sırada, sokak aralarındaki gruba bir kişi tarafından silahlı saldırı düzenledi.

Saldırganın Siverek ilçesine kayıtlı MHP'li H.K. olduğu iddia edildi. Başına mermi isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Baran Abdi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

"Düşmanlığınız batsın"

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Mersin Milletvekili Ali Bozan yaşananlara ilişkin paylaşımında "Düşmanlığınız batsın! Söyleyecek söz bulamıyorum. Tarsus Gazipaşa Mahallesindeki Rojava eylemimizin ardından dağılan gençlerimize yönelik silah sıkan caninin biri, evinin balkonundaki 24 yaşındaki Kobanê’li Baran Abdi’yi başından vurarak katletti" ifadelerine yer verdi.

"Bu katliamın hesabını kim verecek?"

DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca da Bozan’ın paylaşımını alıntılayarak, saldırının H.K. adlı şahıs tarafından gerçekleştirildiğini belirtti:

"6 Ocak’tan beri Suriye’de Rojava’da Kobane’de dayatılan soykırım dursun diye yaşamak ve yaşatmak için sokaklardayız. Mersin’de Tarsus Gazipaşa Mahallemizde Rojava eylemimizin ardından dağılan gençlerimize bir şahıs tarafından silahla ateş açıldı. MHP’li H.K adlı saldırgan faşistin rastgele ateşiyle teyzesinde misafir olan Kobanêli Baran Abdi balkonda bulunduğu sırada başına mermi isabet ederek yaşamını yitirdi."

Perihan Koca, şu soruları sordu:

"Bu katliamın hesabını kim verecek? Göz göre göre yükseltilen halklar arası düşmanlığın hesabını kim verecek? Kürt düşmanlığının katliama dönüştürülmesinin hesabını kim verecek? Gencecik bir insanın kanının akıtılmasının hesabını kim verecek?"

