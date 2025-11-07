ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 7 Kasım 2025 17:10
 ~ Son Güncelleme: 7 Kasım 2025 17:50
1 dk Okuma

DEM Partili belediyelerden şiddete karşı tutum belgesi

Kayapınar ve Rezan belediyeleri, kadına yönelik şiddete karşı “Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddetle Mücadele Tutum Belgesi”ni oy birliğiyle kabul etti.

BİA Haber Merkezi

Fotoğraf: MA

Diyarbakır'ın Kayapınar Belediyesi, Kasım ayı meclis toplantısında, "Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddetle Mücadele Tutum Belgesi"ni oy birliğiyle kabul etti.

Kayapınar Belediyesi’nde gerçekleşen toplantıda, kadın meclis üyeleri tarafından hazırlanan belge hem Türkçe hem Kürtçe okundu.

Belge; kadına yönelik her türlü şiddetin önlenmesi, kadınların toplumsal yaşamın her alanında eşit, özgür ve güvenli biçimde yer alabilmesi, yerel düzeyde toplumsal cinsiyet eşitliğinin güçlendirilmesi gibi ilkelere dikkat çekiyor.

Ardından konuşan Peyas Belediyesi Eşbaşkanı Berivan Gülşen Sincar, kararın önemine dikkat çekerek “Bu kararı yalnızca söylem düzeyinde bırakmayacağız. Şiddetsiz bir yaşam için, yerel yönetim olarak her alanda hayata geçirmek adına mücadele edeceğiz” dedi. 
 
Rezan Belediyesi de Kasım ayı meclis toplantısında aynı belgeyi oy birliğiyle kabul etti.

(AB)

Berivan Gülşen Sincar Rezan Belediyesi Diyarbakır kayapınar belediyesi
