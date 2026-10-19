ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 19.10.2026 12:33 19 Ekim 2026 12:33
 ~  SG: Son Güncelleme: 19.10.2026 12:38 19 Ekim 2026 12:38
Okuma Okuma:  1 dakika

DEM Partili belediyelerden anadil için mevzuat değişikliği talebi

Kurul, mevzuat değişikliği için yürütülen çalışmaların yanı sıra belediyelerin anadili alanındaki faaliyetlerini alternatif yollarla sürdürmesi gerektiğine de dikkat çekti.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
DEM Partili belediyelerden anadil için mevzuat değişikliği talebi
Fotoğraf: ANKA
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Demokratik Yerel Yönetimler Kurulu, belediyelerde dilleri yaşatma ve geliştirme çalışmalarının kurumsallaştırılması amacıyla harekete geçti.

Kurulun 8-9 Haziran 2026’da düzenlediği Demokratik Yerel Yönetimler Konferansı’nda, büyükşehir belediyelerinde “Dilleri Yaşatma ve Geliştirme Daire Başkanlığı”, diğer belediyelerde ise “Dilleri Yaşatma ve Geliştirme Müdürlüğü” kurulması kararlaştırıldı.

Konferans kararını hayata geçirmek için yapılan araştırma ve girişimlerde, mevcut mevzuattan kaynaklanan sorun ve kısıtlamalarla karşılaşıldı. Bunun üzerine kurul, kararın uygulanabilmesi için alternatif yöntemler geliştirdi.

Bakanlığa genelgeyle başvuru çağrısı

Bu yöntemlerden biri, belediyelerin norm kadro cetvellerinde tanımlanan birim adlarının güncellenmesi oldu. Bu doğrultuda, büyükşehir belediyelerinde daire başkanlığı, il, ilçe ve belde belediyelerinde ise müdürlük kurulabilmesine olanak sağlanması için Bakanlığa başvuru yapılması kararlaştırıldı.

Demokratik Yerel Yönetimler Kurulu, talep yazılarının Bakanlığa gönderilmesine ilişkin genelgeyi tüm belediyelere iletti.

“Anadili çalışmaları vazgeçilmez bir sorumluluk”

Kurul, mevzuat değişikliği için yürütülen çalışmaların yanı sıra belediyelerin anadili alanındaki faaliyetlerini alternatif yollarla sürdürmesi gerektiğine de dikkat çekti.

Belediyelere gönderilen genelgede, anadili çalışmalarının belediyeler bünyesinde geliştirilmesi, kurumsallaştırılması ve yaygınlaştırılmasının önemi vurgulandı. Bu çalışmaların “temel bir gereklilik ve vazgeçilmez bir sorumluluk” olduğu belirtildi.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
dem parti yerel yönetimler Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Dilleri Yaşatma ve Geliştirme Daire Başkanlığı
ilgili haberler
DEM Parti ve YENİ Parti’den demokrasi ve barış süreci görüşmesi
Bugün 15:48
/haber/dem-parti-ve-yeni-partiden-demokrasi-ve-baris-sureci-gorusmesi-324592
DEM Partili Temelli, Cengiz Çandar'ın açıklamalarına yanıt verdi
15 Ekim 2026
/haber/dem-partili-temelli-cengiz-candar-in-aciklamalarina-yanit-verdi-324430
DEM Parti’den Yeniden Refah’a "sirkeli su" tepkisi: Kürt halkının onuru sizin sirkeli suyunuzla kirlenmez
13 Ekim 2026
/haber/dem-partiden-yeniden-refaha-sirkeli-su-tepkisi-kurt-halkinin-onuru-sizin-sirkeli-suyunuzla-kirlenmez-324376
DEM Parti Sözcüsü Doğan'dan süreç çağrısı: Belirsizlikler ortadan kaldırılmalı
9 Ekim 2026
/haber/dem-parti-sozcusu-dogan-dan-surec-cagrisi-belirsizlikler-ortadan-kaldirilmali-324278
DEM Parti İmralı Heyeti, Yılmaz ve Kurtulmuş ile görüştü
3 Ekim 2026
/haber/dem-parti-imrali-heyeti-yilmaz-ve-kurtulmus-ile-gorustu-324069
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
DEM Parti ve YENİ Parti’den demokrasi ve barış süreci görüşmesi
Bugün 15:48
/haber/dem-parti-ve-yeni-partiden-demokrasi-ve-baris-sureci-gorusmesi-324592
DEM Partili Temelli, Cengiz Çandar'ın açıklamalarına yanıt verdi
15 Ekim 2026
/haber/dem-partili-temelli-cengiz-candar-in-aciklamalarina-yanit-verdi-324430
DEM Parti’den Yeniden Refah’a "sirkeli su" tepkisi: Kürt halkının onuru sizin sirkeli suyunuzla kirlenmez
13 Ekim 2026
/haber/dem-partiden-yeniden-refaha-sirkeli-su-tepkisi-kurt-halkinin-onuru-sizin-sirkeli-suyunuzla-kirlenmez-324376
DEM Parti Sözcüsü Doğan'dan süreç çağrısı: Belirsizlikler ortadan kaldırılmalı
9 Ekim 2026
/haber/dem-parti-sozcusu-dogan-dan-surec-cagrisi-belirsizlikler-ortadan-kaldirilmali-324278
DEM Parti İmralı Heyeti, Yılmaz ve Kurtulmuş ile görüştü
3 Ekim 2026
/haber/dem-parti-imrali-heyeti-yilmaz-ve-kurtulmus-ile-gorustu-324069
Sayfa Başına Git