DEM Partili belediyelerden anadil için mevzuat değişikliği talebi

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Demokratik Yerel Yönetimler Kurulu, belediyelerde dilleri yaşatma ve geliştirme çalışmalarının kurumsallaştırılması amacıyla harekete geçti.

Kurulun 8-9 Haziran 2026’da düzenlediği Demokratik Yerel Yönetimler Konferansı’nda, büyükşehir belediyelerinde “Dilleri Yaşatma ve Geliştirme Daire Başkanlığı”, diğer belediyelerde ise “Dilleri Yaşatma ve Geliştirme Müdürlüğü” kurulması kararlaştırıldı.

Konferans kararını hayata geçirmek için yapılan araştırma ve girişimlerde, mevcut mevzuattan kaynaklanan sorun ve kısıtlamalarla karşılaşıldı. Bunun üzerine kurul, kararın uygulanabilmesi için alternatif yöntemler geliştirdi.

Bakanlığa genelgeyle başvuru çağrısı

Bu yöntemlerden biri, belediyelerin norm kadro cetvellerinde tanımlanan birim adlarının güncellenmesi oldu. Bu doğrultuda, büyükşehir belediyelerinde daire başkanlığı, il, ilçe ve belde belediyelerinde ise müdürlük kurulabilmesine olanak sağlanması için Bakanlığa başvuru yapılması kararlaştırıldı.

Demokratik Yerel Yönetimler Kurulu, talep yazılarının Bakanlığa gönderilmesine ilişkin genelgeyi tüm belediyelere iletti.

“Anadili çalışmaları vazgeçilmez bir sorumluluk”

Kurul, mevzuat değişikliği için yürütülen çalışmaların yanı sıra belediyelerin anadili alanındaki faaliyetlerini alternatif yollarla sürdürmesi gerektiğine de dikkat çekti.

Belediyelere gönderilen genelgede, anadili çalışmalarının belediyeler bünyesinde geliştirilmesi, kurumsallaştırılması ve yaygınlaştırılmasının önemi vurgulandı. Bu çalışmaların “temel bir gereklilik ve vazgeçilmez bir sorumluluk” olduğu belirtildi.

(EMK)