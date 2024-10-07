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Yayın Tarihi: 7 Ekim 2024 15:04
 ~ Son Güncelleme: 7 Ekim 2024 15:35
3 dk Okuma

AKADEMİSYEN SİBEL BEKİROĞLU’NUN İŞ AKDİ SONA ERDİRİLDİ

DEM Parti’den Yılmaz’a: Okula terör timi çağırılmasının gerekçesi nedir?

“Odasını toplamak ve mesai arkadaşları ile vedalaşmak isteyen Sibel Bekiroğlu’nun de içinde bulunduğu 7-8 kişiye kurum tarafından soruşturma açılmasındaki gerekçe nedir?”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Bu fotoğrafta, kürsüde konuşma yapan bir kadın siyasetçi yer alıyor. Üzerinde mor bir ceket ve beyaz bir gömlek var. Kürsüdeki mikrofonlar ve önündeki dijital ekranda bir zaman göstergesi mevcut, ekranda "00:08:32" yazıyor. Kadının elinde konuşma notları bulunuyor ve ciddi bir ifadeyle kürsüde konuşmasını gerçekleştiriyor. Arka planda beyaz bir zemin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin resmi ortamına uygun sade bir dekorasyon göze çarpıyor. Bu görüntü, bir parlamenter ya da siyasetçinin mecliste yaptığı bir konuşmayı yansıtıyor olabilir.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İstanbul Milletvekili Kezban Konukçu, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olan Barış Akademisyeni Sibel Bekiroğlu’nun iş akdinin sonlandırılarak üniversiteyle ilişiğinin kesilmesi hakkında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığı’na soru önergesi verdi.

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“Üniversiteler, baskıcı bir yönetim aklına teslim edilmiştir”

Soru önergesi metninde, üniversiteler bilimsel bilgi üretiminin ve özgür düşüncenin merkezi olmalıdır; ancak iktidarın ve 12 Eylül askeri darbesinin ürünü olan YÖK, üniversiteleri baskıcı, kontrolcü ve yasakçı bir yönetim aklına teslim etmiştir diyen Konukçu, önergeye şu şekilde devam etti:

“11 Ocak 2016 tarihinde yayınlanan ‘Bu Suça Ortak Olmayacağız’ adlı bildiriyi imzalayan, özgür, eleştirel düşünceyi benimseyen, insan haklarını savunan akademisyenler mevcut iktidarın açıktan hedef tahtası haline gelmiş, işten atılmış ve ‘sakıncalı’ ilan edilerek çalışma koşulları son derece belirsiz, güvensiz ve zorlayıcı bir alana itilmiştir.”

"Yıldırma politikaları bilginiz dahilinde mi?"

Konukçu tarafından, Yılmaz’a yöneltilen sorular şöyle:

*İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi akademisyenlerine ve çalışanlarına yönelik yöneticiler tarafından uygulanan mobbing ve yıldırma politikaları bilginiz dahilinde midir?

*İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi’nde Araştırma Görevlisi olarak görev yapmakta olan Sibel Bekiroğlu’nun hukuksuz bir şekilde iş akdinin sonlandırılması bilginiz dahilinde midir?

*Hiçbir şekilde yükümlülüğü bulunmamasına rağmen Sibel Bekiroğlu’ndan ÖYP kapsamında tazminat talep edilmesi bilginiz dahilinde midir?

*İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi’nde Sosyal ve Beşerî Bilimler Fakültesi Dekanı Şaban Doğan’ın görev sürelerinin uzatılması talebinde bulunan akademisyenlere ulaşabilirken mesai dayatması nedeniyle devamlı ofisinde bulunan ve çalışmak istediğine yönelik birçok beyanı bulunan Sibel Bekiroğlu’na ulaşılamadığına yönelik yanıltıcı açıklamada bulunmasının gerekçesi sorulacak mıdır?

*Güvenlik kayıtlarında da görüleceği üzere herhangi bir taşkınlık ve olumsuzluk yaşanmamasına rağmen kurum tarafından Sibel Bekiroğlu’nun çıkarılması amacıyla üniversiteye ‘Terör Tim’i çağrılmasının ve akademisyenin ‘Terör Tim’i görevlileri eşliğinde okuldan çıkarılmasının gerekçesi nedir?

*Odasını toplamak ve mesai arkadaşları ile vedalaşmak isteyen Sibel Bekiroğlu’nun de içinde bulunduğu 7-8 kişiye kurum tarafından soruşturma açılmasındaki gerekçe nedir?

*Üniversite yönetimlerinin mevcut mobbing şikayetlerini incelemek ve sorumlulara gerekli idari ve cezai işlemleri uygulamak, yeni vakaların meydana gelmesini engelleyecek adımlar atmak amacıyla herhangi bir çalışma yapılması düşünülmekte midir?

*Birçok basın organında da yer aldığı üzere İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi’ndeki tarikat yapılanması bilginiz dahilinde midir? Bilginiz dahilinde ise bu durumu önlemek üzere herhangi bir müdahalede bulunulması düşünülmekte midir?

*İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi özelinde hemen hemen tüm üniversitelere yapılan yönetici atamalarında hangi kriterler baz alınmaktadır? Eşitlik ve liyakat ilkeleri göz önünde bulundurulmakta mıdır?

*Bilimsel çalışmalar yapması beklenen kurumlara yapılan liyakatsiz atamalar ile ne gibi bilimsel çalışmalar üretilmesi beklenmektedir?

Ne olmuştu?

2 Ekim 2024 tarihinde, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olan Sibel Bekiroğlu’nun iş akdi, “çalışmak istediğini beyan etmeme” ve “hizmetine ihtiyaç duyulmama” gerekçeleri ile sonlandırılmıştı. Daha sonrasında ise eşyalarını toplamak ve fakülte dekanı ile görüşmek isteyen Bekiroğlu, özel güvenlik görevlileri ve terörle mücadele ekipleri tarafından üniversiteden çıkarılmıştı. Ayrıca fakülte dekanlığı tarafından Bekiroğlu’yla birlikte 7 akademisyen hakkında suç duyurusunda bulunulmuştu.

(ET/EMK)

Haber Yeri
İstanbul
barış akademisyeni Sibel bekiroğlu İzmir Katip Çelebi Üniversitesi öğrencileri ihraç akademisyen
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