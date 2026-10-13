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YT: Yayın Tarihi: 13.10.2026 14:08 13 Ekim 2026 14:08
 ~  SG: Son Güncelleme: 13.10.2026 14:28 13 Ekim 2026 14:28
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DEM Parti’den Yeniden Refah’a "sirkeli su" tepkisi: Kürt halkının onuru sizin sirkeli suyunuzla kirlenmez

Danış Beştaş "Keşke siyasi nezaketsizliği, halkın iradesine saygısızlığı ve antidemokrasi kültürünü de sirkeli suyla temizleyebilseydiniz. Asıl temizlenmesi gereken ayrımcı ve ırkçı zihniyettir" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
DEM Parti’den Yeniden Refah’a "sirkeli su" tepkisi: Kürt halkının onuru sizin sirkeli suyunuzla kirlenmez
Fotoğraf: AA
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*Yeniden Refah Partisi Muğla İl Başkanı Fatih Kocabıyık, DEM Parti'nin Muğla'da açıklama yaptığı alanı sirkeli su ve Arap sabunuyla yıkadıklarını, bu uygulamayı 40 gün sürdüreceklerini açıkladı.

*DEM Parti Erzurum Milletvekili ve HDK Eş Sözcüsü Meral Danış Beştaş, Yeniden Refah Partisi'nin tutumunu siyasi nezaketsizlik ve halkın iradesine saygısızlık olarak nitelendirdi.

*DEM Parti Eş Genel Başkanı Pervin Buldan da "Kürt halkının onuru sizin sirkeli suyunuzla kirlenmez. Nefretle, ayrımcılıkla ve ırkçılıkla siyaset yapanlar tarihe kendi utançlarıyla geçer" diyerek olaya tepki gösterdi.

Yeniden Refah Partisi Muğla İl Başkanı Fatih Kocabıyık, DEM Parti’nin açıklama yaptığı alanı sirkeli su ve Arap sabunuyla yıkadıklarını, bu uygulamayı 40 gün sürdüreceklerini söyledi. HDK Eş Sözcüsü ve DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, uygulamaya tepki göstererek “Asıl temizlenmesi gereken ayrımcı ve ırkçı zihniyettir” dedi.

Yeniden Refah Partisi Muğla İl Başkanı Fatih Kocabıyık, DEM Parti’nin Muğla’da açıklama yaptığı alanın sirkeli suyla yıkandığını belirterek, “Teşkilatıma talimat verdim, burayı kırk gün sirkeli su ve Arap sabunuyla yıkayacağız. Temizlemek ancak bu şekilde mümkün olur” diye konuştu.

Beştaş’tan tepki

Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Eş Sözcüsü ve DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, uygulamaya tepki gösterdi.

Beştaş, Yeniden Refah Partisi’nin bu tutumunun siyasi nezaketsizlik ve halkın iradesine saygısızlık olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Yeniden Refah Partisi; Muğla’da DEM Parti’nin açıklama yaptığı alanı sirkeli suyla yıkayıp 40 gün bu ritüeli devam ettireceklerini dile getirmiş. Bu temizlik faaliyeti ile amaçlanan nedir? Demek ki size her mikrofon uzatıldığında, biz kardeşiz söyleminizin gerçeği, 40 günlük sirkeli suyun ömrü kadarmış!

Keşke siyasi nezaketsizliği, halkın iradesine saygısızlığı ve antidemokrasi kültürünü de sirkeli suyla temizleyebilseydiniz. Asıl temizlenmesi gereken ayrımcı ve ırkçı zihniyettir.

Ha şunu da demeden geçmeyelim; keskin sirke küpüne zarardır, demişler. Sirkeli zihniyetiniz binlerce yıllık kardeşlik kültürüne zarar vermeden halkların gücüyle siyasi arenadan ayrılmanız tüm toplumun faydasına olacaktır.”

Ayrıca Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Eş Genel Başkanı Pervin Buldan da şu paylaşımı yaptı:

"Kürt halkının onuru sizin sirkeli suyunuzla kirlenmez. Nefretle, ayrımcılıkla ve ırkçılıkla siyaset yapanlar, tarihe kendi utançlarıyla geçer."

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
meral danış beştaş Meral Danış - Beştaş dem parti yeniden refah partisi
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