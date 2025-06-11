DEM Parti’den “Yargı Paketi” protestosu: Hasta mahpuslar görmezden geliniyor

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) ve Marmara Tutuklu ve Hükümlü Aileleriyle Yardımlaşma Derneği (MATUHAYDER), İstanbul’un çeşitli ilçelerinde yaptığı açıklamalarla 10. Yargı Paketi’ni protesto etti.

MA'nın haberine göre, “İnfaz eşitsizliği, TMK cezalandırmaları son bulsun! Demokratik siyasetin önü açılsın” sloganıyla yapılan açıklamalarda, paketin eşitlik ve adaletten uzak olduğu vurgulandı.

“Haktan ve mağdurdan uzak bir anlayış”

Esenyurt'ta düzenlenen açıklamada konuşan DEM Parti İlçe Yöneticisi Nihat Şahin, kamuoyunda uzun süredir tartışılan ve kısa süre önce yasalaşan 10. Yargı Paketi’nin, daha önceki düzenlemeler gibi hak, hukuk ve mağduriyetleri göz ardı eden bir yaklaşımla hazırlandığını söyledi. Şahin, DEM Parti'nin önerilerinin dikkate alınmadığını belirterek, paketin toplumun adalet talebini karşılamaktan uzak olduğunu dile getirdi.

“Barış ve ortak yaşam umudu büyütülmeli”

Şahin, Abdullah Öcalan’ın 27 Şubat’ta yaptığı “Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı”na da atıfta bulunarak, bu sürecin doğru adımlarla desteklenmesi gerektiğini ifade etti. “12 Mayıs’taki açıklama, Türk ve Kürt halkları arasında ortak yaşam umudunu büyüten tarihi bir adımdır” diyen Şahin, yasaların da bu barış sürecine katkı sunacak şekilde şekillenmesi gerektiğini vurguladı.

“Hasta tutuklular görmezden geliniyor”

İHD'nin verilerine göre bin 214 hasta tutuklunun cezaevlerinde yaşam mücadelesi verdiğini hatırlatan Şahin, infaz düzenlemelerinin bu gerçeği dikkate almadığını belirtti.

“10. Yargı Paketi adaletsiz, ayrımcı ve inkârcı bir anlayışın ürünüdür” diyen Şahin, insani ve eşitlikçi bir düzenleme çağrısında bulundu.

Sultanbeyli

Sultanbeyli’deki açıklamada konuşan DEM Parti İstanbul İl Eşbaşkanı Çınar Altan, yeni yargı paketinin demokratik siyasetin önünü açacak şekilde düzenlenmesi için yoğun çaba sarf ettiklerini söyledi. “Onurlu barış ve demokratik bir düzenin önünü açacak düzenlemeler yapılmalı” diyen Altan, Meclis görüşmelerinde bu yönde adımlar atılmadığını söyledi.

Protestolar, Kağıthane, Ataşehir, Bağcılar, Ümraniye, Maltepe, Güngören, Sancaktepe, Esenler, Kadıköy, Çekmeköy, Şişli, Bakırköy, Kartal ve Başakşehir gibi birçok ilçede de yapıldı. Sık sık “Siyasi tutsaklar onurumuzdur”, “Bijî berxwedana zindana” ve “Direne direne kazanacağız” sloganlarının atıldığı açıklamalar, alkışlarla sona erdi.

İnfaz düzenlemesinin yürürlüğe girmesiyle tahliyeler başladı

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10. Yargı Paketi hakkında

“10. Yargı Paketi” olarak bilinen yasa, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasını içeriyor.

4 Haziran 2025’te Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Başlangıçta 30 maddelikti, ancak 8 madde partilerin uzlaşmasıyla tekliften çıkarıldı.

Hükümlüler, cezanın onda birini cezaevinde geçirdikten sonra denetimli serbestlikten yararlanabilecek (en az 5 gün).

Hafta sonu ya da gece cezası sınırları artırıldı (1,5 yıl → 3 yıl, 3 yıl → 5 yıl).

Suça teşebbüs cezaları artırıldı:

13-20 yıl → 14-21 yıl,



9-15 yıl → 10-18 yıl.

Kasten yaralama cezalarının alt sınırı:

Hafif yaralama: 4 ay → 6 ay,



Normal yaralama: 1 yıl → 1 yıl 6 ay,



Ağır yaralama: alt sınırlar 1 yıl artırıldı.

Tehdit suçunun cezası: Üst sınır 5 yıldan 7 yıla çıkarıldı.

Uyuşturucu/alkollü araç kullanma: Ceza 6 ay - 2 yıl arası hapis.

Tepkiler

İYİ Parti: Terörsüz Türkiye hedefinin HDP ile yürütülemeyeceğini vurguladı.

Yeni Yol Partisi: Hükümeti “Covid infazı” beklentisini karşılamamakla eleştirdi.

MHP: Yeni bir infaz yasası ve anayasa çağrısı yaptı.

DEM Parti: Düzenlemenin adil olmadığını, eşit infaz ve barış süreciyle bağdaşmadığını savundu.

(EMK)