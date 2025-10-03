DEM Parti’den Vartinis Katliamı tepkisi: Zamanaşımı toplumsal barışı yaralıyor

Muş’un Vartinis (Altınova) Köyü’nde 3 Ekim 1993’te Öğüt ailesinden yedisi çocuk dokuz kişi, evlerinin ateşe verilmesi sonucu hayatını kaybetmişti. Katliamın üzerinden 32 yıl geçmesine rağmen adalet yerini bulmadı.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, sosyal medya paylaşımlarıyla Vartinis Katliamı’nda yaşamını yitirenleri anarak yargı sürecinde yaşanan ihlallere tepki gösterdi.

"İnsanlığa karşı işlenmiş suçlarda zaman aşımı olmaz"

Tülay Hatimoğulları, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Vartinis Katliamı davası, büyük uğraşlarla zamanaşımına uğratıldı; unutturulmak, karanlıkta bırakılmak istendi. Katliamın 32. yılında bir kez daha söylüyoruz: Vartinis Katliamı, insanlığa karşı işlenmiş suçtur ve failleri bellidir. İnsanlığa karşı işlenmiş suçlarda zaman aşımı olmaz. Acılar zamanla dinmez…

Mağdurların yargı eliyle daha fazla mağdur edildiği, faillerin cezasızlıkla ödüllendirildiği yargı pratiğine son verilmelidir. Geçmişle yüzleşilmeli, toplumsal barışın önü açılmalıdır. Vartinis ve tüm katliamlarda onarıcı adalet için adım atılmalıdır."

"Adalet istemekten vazgeçmeyeceğiz"

Tuncer Bakırhan ise şu açıklamayı yaptı:

"3 Ekim 1993’te Vartinis’te, aynı aileden 7’si çocuk 9 kişi yakılarak katledildi. Aradan geçen 32 yıla rağmen adalet yerini bulmadı.

Yargıtay’ın zaman aşımını onaylayan kararı, ne adalet beklentisine ne de toplumsal barış sürecine hizmet ediyor. Zaman aşımı, toplumsal hafızanın ve barış umudunun da yaralanması demektir.

Bu tür katliamlar insanlığa karşı suçtur; zaman aşımına uğratılamaz. Hakikatin ortaya çıkması, yüzleşme ve onarıcı adalet bu toplumun en temel ihtiyacıdır. #Vartinis için adalet istemekten vazgeçmeyeceğiz."

(AB)