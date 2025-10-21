ENGLISH KURDÎ
bianet
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
HABER
Yayın Tarihi: 21 Ekim 2025 16:51
 ~ Son Güncelleme: 21 Ekim 2025 16:55
1 dk Okuma

DEM Parti’den “umut hakkı” talebiyle kanun teklifi

DEM Partili Aslan, kanun teklifinde “Ağırlaştırılmış müebbette koşullu salıverme yolu açılsın” çağrısı yaptı.

BİA Haber Merkezi

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasında koşullu salıverme yasağının kaldırılması ve 25. yılda koşullu salıverme imkanının sağlanması talebiyle kanun teklifi verdi.

DEM Parti Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan, "Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezasında Koşullu Salıverme Yasağının Kaldırılması ve 25. Yılda Koşullu Salıverme İmkanının Sağlanması" talebiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne kanun teklifi sundu.

Aslan, teklifin yalnızca bir yasal düzenleme değil, "Türkiye’nin yüzleşmesi gereken tarihsel bir adaletsizliğe ve ertelenmiş bir barışa karşı yükselen hukuk çağrısı" olduğunu belirtti.

"İnsan haklarına aykırı"

AİHM’in "umut hakkı" kararlarına dayanarak hazırlanan teklifin, insan onuruna uygun bir infaz sisteminin oluşturulmasını amaçladığını söyleyen Aslan, "Bugün 4 bini aşkın insan, hiçbir özgürlük umudu olmadan yaşam mücadelesi veriyor. Bu durum hem insan haklarına hem de Türkiye’nin uluslararası yükümlülüklerine aykırıdır" dedi.

"Adalet olmadan barış olmaz"

Ağırlaştırılmış müebbet uygulamasının Abdullah Öcalan’a özgü bir düzenleme olarak oluşturulduğunu, ancak zamanla tüm topluma sirayet eden yapısal bir hukuksuzluk haline geldiğini kaydeden Aslan, "Adalet olmadan barış olmaz. Tecrit sürerse diyalog gelişmez, umutsuzluk sürerse demokrasi ve hukuk kök salmaz" ifadelerini kullandı.

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
umut hakkı AİHM Abdullah Öcalan Nevroz Uysal Aslan
