DEM Parti’den “umut hakkı” talebiyle kanun teklifi

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasında koşullu salıverme yasağının kaldırılması ve 25. yılda koşullu salıverme imkanının sağlanması talebiyle kanun teklifi verdi.

DEM Parti Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan, "Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezasında Koşullu Salıverme Yasağının Kaldırılması ve 25. Yılda Koşullu Salıverme İmkanının Sağlanması" talebiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne kanun teklifi sundu.

DEM Parti’den “umut hakkı” çağrısı: İnfaz hukukunda düzenleme şart

Aslan, teklifin yalnızca bir yasal düzenleme değil, "Türkiye’nin yüzleşmesi gereken tarihsel bir adaletsizliğe ve ertelenmiş bir barışa karşı yükselen hukuk çağrısı" olduğunu belirtti.

"İnsan haklarına aykırı"

AİHM’in "umut hakkı" kararlarına dayanarak hazırlanan teklifin, insan onuruna uygun bir infaz sisteminin oluşturulmasını amaçladığını söyleyen Aslan, "Bugün 4 bini aşkın insan, hiçbir özgürlük umudu olmadan yaşam mücadelesi veriyor. Bu durum hem insan haklarına hem de Türkiye’nin uluslararası yükümlülüklerine aykırıdır" dedi.

"Adalet olmadan barış olmaz"

Ağırlaştırılmış müebbet uygulamasının Abdullah Öcalan’a özgü bir düzenleme olarak oluşturulduğunu, ancak zamanla tüm topluma sirayet eden yapısal bir hukuksuzluk haline geldiğini kaydeden Aslan, "Adalet olmadan barış olmaz. Tecrit sürerse diyalog gelişmez, umutsuzluk sürerse demokrasi ve hukuk kök salmaz" ifadelerini kullandı.

