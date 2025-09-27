DEM Parti’den TJA’nın yürüyüşüne destek çağrısı

DEM Parti Kadın Meclisi Sözcüsü Halide Türkoğlu, 1 Ekim’de Diyarbakır'dan başlayıp Ankara’da sonlanacak olan “Umutla Özgürlüğe Yürüyoruz” yürüyüşünün en güçlü şekilde sahiplenilmesi gerektiğini söyledi. Türkoğlu, “Barışın kalıcılaşması için Sayın Öcalan’ın fiziki özgürlüğü sağlanmalıdır” dedi.

TJA’dan umut yürüyüşü: Barış kadınlarla gelecek

DEM Parti Kadın Meclisi Sözcüsü Halide Türkoğlu, partisinin Diyarbakır İl Örgütü binasında yaptığı basın toplantısında gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi.

Türkoğlu, Rojin Kabaiş’in ölümünden, üniversiteli kadınların yaşadığı sorunlara, eğitim ve sağlık alanındaki eşitsizliklerden cezaevlerinde yaşanan hak ihlallerine kadar birçok başlıkta açıklamalarda bulundu.

“Rojin Kabaiş dosyası aydınlatılmıyor”

Kabaiş’in ölümünün üzerinden bir yıl geçtiğini hatırlatan Türkoğlu, dosyada gizlilik kararı alınarak faillerin korunmaya çalışıldığını söyledi. “Şüpheli kadın ölümü yoktur, aydınlatılmak istenmeyen kadın cinayetleri vardır” diyen Türkoğlu, adalet çağrısını yineledi.

Üniversiteli kadınların barınma ve yaşam sorunlarının iktidar tarafından görmezden gelindiğini vurgulayan Türkoğlu, yurtlarda yaşanan güvenlik sorunlarının da kadınların hayatını tehlikeye attığını ifade etti. Anadilde, eşit ve bilimsel eğitimin önemine değinen Türkoğlu, cinsiyetçi müfredatı reddettiklerini belirtti.

Sağlık ve kadın hakları

Sağlık sisteminde yaşanan ihlallere dikkat çeken Türkoğlu, İstanbul’da bir hastanede kadınların rızası dışında erken doğuma zorlanmasını skandal olarak nitelendirdi. “Kadınların kaç çocuk doğuracağından nasıl doğum yapacağına kadar söz kurma hadsizliğini gösterenler, bugün yaşananları sorgulamalıdır” dedi.

Cezaevlerinde keyfi engellemeler

Siyasi kadın mahpusların tahliyelerinin defalarca ertelendiğini kaydeden Türkoğlu, İdare ve Gözlem Kurullarının keyfi kararlarla suç işlediğini ifade etti. “Bu uygulamalara son verilmeli, tahliye edilmesi gereken siyasi tutsaklar derhal özgürlüğüne kavuşmalıdır” dedi.

Kadın gazetecilere yönelik tehditlere de değinen Türkoğlu, “Özgür Basın emekçisi kadınların kalemini hiç kimse susturamaz” diye konuştu.

“Barışın anahtarı Sayın Öcalan’ın özgürlüğüdür”

Türkoğlu, demokratik çözüm ve kalıcı barış için Abdullah Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılması gerektiğini söyledi: “Öcalan’ın fiziki özgürlüğü, barışın ve eşit yaşamın ön koşuludur.”

Türkoğlu, TJA’nın 1 Ekim’de Amed’den Ankara’ya başlatacağı “Umutla Özgürlüğe Yürüyoruz” yürüyüşüne tüm kadınları ve halkları davet etti: “Bu yürüyüş, özgürlüğün ve eşitliğin yürüyüşüdür. Kadına yönelik şiddete ve savaş politikalarına karşı kadın dayanışmasını büyütelim. Jin Jiyan Azadî.”

(EMK)