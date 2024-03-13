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Yayın Tarihi: 13 Mart 2024 17:31
 ~ Son Güncelleme: 13 Mart 2024 17:34
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DEM Parti’den tepki: Demirtaş'a yönelik hukuksuz dayatmayı reddediyoruz

“Demirtaş'a ve cezaevlerindeki arkadaşlarımıza karşı artan insanlık dışı uygulamaların bir an önce son bulması çağrısı yapıyoruz. Demokratik muhalefeti ve kamuoyunu da bu hukuksuzluklara karşı çıkmaya ve birlikte mücadele etmeye davet ediyoruz. “

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
DEM Parti’den tepki: Demirtaş'a yönelik hukuksuz dayatmayı reddediyoruz

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi ( DEM Parti) Edirne Cezaevi’nde tutulan HDP’nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'a, görüşlere gidip gelirken onur kırıcı üst araması uygulanmasına tepki gösterdi.

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Açıklamada, “Demirtaş'a yönelik bu onur kırıcı ve hukuksuz dayatmayı reddediyoruz” denildi.

Açıklama özetle şöyle:

“Seçim çalışmalarımızın engellenmesini de amaçlayan cezaevlerindeki artan bu baskıların sorumluluğunun Adalet Bakanlığı ve iktidarda olduğunu ifade ediyoruz.”

“DEM Parti olarak, seçim çalışmalarımızı seçilmişlerimizin ve tutsak ark-adaşlarımızın da katıldığı bir kampanyayla yürütmekteyiz. Seçim çalışmaları başladığından bu yana halkımızın her alanda partisini sahiplenmesi karşısında siyasi acziyet yaşayan iktidar her türlü hukuksuzluğu devreye koymaktadır. Ancak bilinmelidir ki insanlık onuruna aykırı olan bu hukuksuzluklar ile DEM Parti durdurulamaz.

“Demirtaş'a ve cezaevlerindeki arkadaşlarımıza karşı artan insanlık dışı uygulamaların bir an önce son bulması çağrısı yapıyoruz. Demokratik muhalefeti ve kamuoyunu da bu hukuksuzluklara karşı çıkmaya ve birlikte mücadele etmeye davet ediyoruz."

(EMK)

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