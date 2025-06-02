DEM Parti’den sokaktaki hayvanlar için araştırma önergesi

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek, 2024 yılında yürürlüğe giren ve kamuoyunda “Katliam Yasası” olarak anılan 7527 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun sokaktaki hayvanların yaşam hakkını ihlal ettiğini belirterek, TBMM Başkanlığı’na başvurdu.

Çiçek’in Meclis araştırması için yaptığı başvuruda, yasa sonrası sokaktaki hayvanlara yönelik şiddet, usulsüz toplama, kitlesel öldürme ve cezasızlık uygulamalarının arttığı vurgulandı.

Milletvekilinin araştırma talebi, Anayasa’nın 98. ve TBMM İçtüzüğü’nün 104 ve 105. maddelerine dayandırıldı.

Gerekçeler

DEM Parti Basın Bürosu'nun aktardığına göre Çiçek, araştırma önergesinin gerekçesinde özetle şöyle dedi:

“İnsan ile doğa ve diğer canlılar arasındaki ilişki yalnızca etik değil; aynı zamanda politik bir meseledir. Kapitalist sistemin insan merkezli anlayışı, doğayı ve hayvanları yalnızca insan ihtiyaç ve çıkarlarına hizmet eden araçlar olarak konumlandırmış; bu anlayış zamanla ekolojik yıkımı, türcülüğü ve canlı yaşamına yönelik sistematik şiddeti meşrulaştıran bir zemine dönüşmüştür.

“Kentleşmeden hukuk sistemine, medya söylemlerinden kamu politikalarına kadar birçok alanda bu tahakkümcü yaklaşım hâkimdir. 2024’te yürürlüğe giren ve kamuoyunda ‘Katliam Yasası’ olarak bilinen 7527 sayılı yasa, bu anlayışın güncel tezahürü olarak hayvanların yaşam hakkını hedef almıştır. ‘Uyutma’ adı altında kitlesel öldürme uygulamalarına yasal dayanak oluşturan bu yasa, sadece hayvan haklarına değil, hukuk devleti ilkesine ve toplumsal vicdana da darbe vurmuştur.

“Türkiye'de oldukça sınırlı sayıda bulunan barınakların büyük çoğunluğu, hayvanların sistematik biçimde ihmal edildiği ve yaşam haklarının açıkça çiğnendiği alanlara dönüşmüştür. Aç bırakma, bozuk gıda, ihmalkârlık, fiziksel şiddet, zehirleme ve hatta taciz gibi ağır ihlaller sıklıkla gündeme gelmektedir. Bu barınaklar, hayvanları kontrol altına alma, görünmez kılma ve sistematik biçimde yok etme politikasının bir uzantısı olarak işlemektedir.

DEM Parti İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek.

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Kalıcı politikaların oluşturulması

“Tüm bu uygulamalar neticesinde sokak hayvanlarına karşı nefret söylemi artmakta, medya ve sosyal medya üzerinden yapılan manipülatif yayınlarla toplum, hayvanlara karşı düşmanlaştırılmaktadır. Yaşanan saldırılar artmakta, hayvanlara ve onları korumaya çalışanlara yönelik fiziksel ve psikolojik şiddet meşrulaştırılmaktadır.

“Kanunun yürürlüğe girmesinden bu yana, sokak hayvanlarına yönelik hak ihlalleri ciddi biçimde artmış; barınaklardaki ölümler, toplu katliam haberleri ve kamu eliyle sürdürülen sistematik şiddet kamuoyuna sıkça yansımıştır. Denetim mekanizmalarının işletilmediği bu süreçte yasa ve uygulama biçimi, ihlallerin yaygınlaşmasına doğrudan zemin oluşturmuştur. Tüm bu gelişmelerin Meclis tarafından denetlenmesi; barınak koşullarının, yerel yönetim uygulamalarının ve yasa sonrası ortaya çıkan hak ihlallerinin araştırılması ve yaşam hakkını esas alan, denetlenebilir ve kalıcı politikaların oluşturulması açısından zorunludur.” (TY)