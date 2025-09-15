DEM Parti’den Rojin Kabaiş’in ölümü için Meclis araştırması talebi

DEM Parti Van milletvekilleri Sinan Çiftyürek, Gülderen Varlı, Gülcan Kaçmaz Sayyiğit, Mahmut Dindar ve Zülküf Uçar, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabaiş’in şüpheli ölümüyle ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde araştırma komisyonu kurulması için önerge verdi.

18 gün sonra bulundu

27 Eylül 2024’te yurttan ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Kabaiş’in cansız bedeni, 18 gün sonra Van’ın Mollakasım sahilinde bulunmuştu.

Ön ve detaylı otopsi raporlarında ölüm nedeni “boğulma” olarak açıklansa da, dosyaya dair pek çok belirsizlik kamuoyunda soru işaretleri yarattı.

Çelişkiler dikkat çekiyor

Milletvekillerinin sunduğu önergede, özellikle şu hususların aydınlatılması gerektiği vurgulandı:

· DNA bulgularının kamuoyuyla paylaşılmaması,

· Cesedin bulunduğu yer ile kaybolduğu yer arasındaki mesafe,

· Kamera kayıtlarının açıklanmaması,

· Dosyaya getirilen gizlilik kararı.

DEM Parti milletvekilleri, bu çelişkilerin sadece Kabaiş dosyasıyla sınırlı olmadığını, son dönemde artan kadın cinayetleri ve şüpheli ölümler bağlamında toplumsal güveni zedelediğini belirtti.

“Gizlilik kaldırılmalı” çağrısı

Önergede, “Rojin Kabaiş dosyasında oluşan belirsizlikler, kamu vicdanında ciddi yaralar açmıştır. Dosyadaki gizlilik kararının kaldırılması, olası ihmallerin ve müdahalelerin ortaya çıkarılması zorunludur” denildi.

Milletvekilleri, Meclis’in devreye girerek hem Kabaiş’in ölümündeki soru işaretlerini gidermesi hem de benzer olayların önüne geçilmesi için adım atması gerektiğini vurguladı.

Üniversite istedi Rojin Kabaiş içerikleri erişime engellendi

Kadınlar İstanbul'da Rojin Kabaiş için adalet talep etti

(EMK)