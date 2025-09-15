ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
KADIN
Yayın Tarihi: 15 Eylül 2025 14:26
 ~ Son Güncelleme: 15 Eylül 2025 14:32
2 dk Okuma

DEM Parti’den Rojin Kabaiş’in ölümü için Meclis araştırması talebi

Önergede, “Rojin Kabaiş dosyasında oluşan belirsizlikler, kamu vicdanında ciddi yaralar açmıştır. Dosyadaki gizlilik kararının kaldırılması, olası ihmallerin ve müdahalelerin ortaya çıkarılması zorunludur” denildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
DEM Parti’den Rojin Kabaiş’in ölümü için Meclis araştırması talebi

DEM Parti Van milletvekilleri Sinan Çiftyürek, Gülderen Varlı, Gülcan Kaçmaz Sayyiğit, Mahmut Dindar ve Zülküf Uçar, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabaiş’in şüpheli ölümüyle ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde araştırma komisyonu kurulması için önerge verdi.

18 gün sonra bulundu

27 Eylül 2024’te yurttan ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Kabaiş’in cansız bedeni, 18 gün sonra Van’ın Mollakasım sahilinde bulunmuştu.

Ön ve detaylı otopsi raporlarında ölüm nedeni “boğulma” olarak açıklansa da, dosyaya dair pek çok belirsizlik kamuoyunda soru işaretleri yarattı.

Çelişkiler dikkat çekiyor

Milletvekillerinin sunduğu önergede, özellikle şu hususların aydınlatılması gerektiği vurgulandı:

·         DNA bulgularının kamuoyuyla paylaşılmaması,

·         Cesedin bulunduğu yer ile kaybolduğu yer arasındaki mesafe,

·         Kamera kayıtlarının açıklanmaması,

·         Dosyaya getirilen gizlilik kararı.

DEM Parti milletvekilleri, bu çelişkilerin sadece Kabaiş dosyasıyla sınırlı olmadığını, son dönemde artan kadın cinayetleri ve şüpheli ölümler bağlamında toplumsal güveni zedelediğini belirtti.

“Gizlilik kaldırılmalı” çağrısı

Önergede, “Rojin Kabaiş dosyasında oluşan belirsizlikler, kamu vicdanında ciddi yaralar açmıştır. Dosyadaki gizlilik kararının kaldırılması, olası ihmallerin ve müdahalelerin ortaya çıkarılması zorunludur” denildi.

Milletvekilleri, Meclis’in devreye girerek hem Kabaiş’in ölümündeki soru işaretlerini gidermesi hem de benzer olayların önüne geçilmesi için adım atması gerektiğini vurguladı.

Üniversite istedi Rojin Kabaiş içerikleri erişime engellendi
Üniversite istedi Rojin Kabaiş içerikleri erişime engellendi
14 Eylül 2025
Kadınlar İstanbul'da Rojin Kabaiş için adalet talep etti
Kadınlar İstanbul'da Rojin Kabaiş için adalet talep etti
27 Ocak 2025

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Rojin Kabaiş erkek şiddeti şüpheli ölümler Şüpheli cinayetler
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git