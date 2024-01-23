DEM Parti’den Mardin açıklaması: Ön seçimleri çarpıtmaya çalışanların farkındayız

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Mardin İl Seçim Komisyonu, Ahmet Türk ve Devrim Demir’i adaylığa taşıyan ön seçimlerle ilgili açıklama yaptı.

Süreci hatırlatan İl Seçim Komisyonu, sonuçların çarpıtılmaya ve manipüle edilmeye çalışıldığını aktardı. Bu çabadan sonuç alınmasına asla izin vermeyeceklerini kaydetti:

“Partimizin Mardin Büyükşehir ve İlçe Belediye Eş Başkan Adaylarını belirlemek için aylar öncesinden tüm kamuoyuna deklare etiğimiz doğrudan demokrasinin en somut pratiği olan ön seçim yöntemini büyük oranda başarıyla gerçekleştirdik.

Birinci turunu 13 Ocak'ta, ikinci turunu 14 Ocak'ta binlerce değerli delegemizin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz ön seçimlerde Mardin Büyükşehir Belediye Eşbaşkan Aday Adaylarımızdan Ahmet Türk birinci tur seçimlerinde yüzde 49 oy alarak erkek aday adayları arasında birinci olarak çıkmıştı.

Yine ilk tur ön seçimlerinde kadın eşbaşkan aday adaylarımızdan Devrim Demir ilk turda birinci olmuştu ama yüzde 50+1 oyu alamadığı için Devrim Demir ve Gülizar İpek ikinci tura kalmışlardır.

İkinci tur ön seçimleri sonucunda Gülizar İpek 2 bin 235 oy, Devrim Demir 2 bin 209 oy alarak ikinci tur seçimlerini tamamlamışlardı.

Tamamlanan ikinci tur seçimlerinin sonuçlarına dair aday adaylarımızdan Devrim Demir'in yaptığı itiraz üzerine İl Seçim Komisyonumuz değerlendirme sonucunda itirazı yerinde görerek ikinci tur seçimlerinde kullanılan oyların yeniden sayımına karar vermiştir. Aday adaylarımız, gözlemcileri ve bağımsız gözlemci avukatların gözetiminde İl Seçim Komisyonumuz oyları yeniden saymıştır.

Son sayım sonuçlarına göre Devrim Demir 2 bin 275, Gülizar İpek Bilek 2 bin 247 oy almışlardır. Bu sonuca göre aday adaylarımızdan Devrim Demir 28 oy farkla birinci çıkmıştır.

Halkımızın, yoldaşlarımızın büyük emeği ve katılımlarıyla demokrasi şöleni havasında gerçekleştirdiğimiz Mardin ön seçimlerini ve sonuçlarını çarpıtmaya, manipüle etmeye dönük özellikle sosyal medya üzerinden yürütülmeye çalışılan kampanyanın kimlere hizmet etiğini, bununla nelerin amaçlandığını bizler de, değerli halkımız da gayet bilincindedir.

Altını çizerek belirtmek isteriz ki demokratik siyaset mücadelemizin önemli mevzilerinden biri olan yerel yönetimler seçimlerini partimize, halkımıza kaybettirmeye dönük bu algı yaratmaya ve sisteme hizmet etme çabaların sonuç almasına asla izin vermeyeceğiz ve her zeminde teşhir edeceğiz.

Yurtsever, demokrat Mardin halkının siyasi iradesi, gaspçı kayyum rejimine ve onun işbirlikçilerine 31 Mart seçimlerinde tarihi bir ders verecektir. Buna hepimizin inancı tamdır.”