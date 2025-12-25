DEM Parti’den Leyla Zana’ya yönelik cinsiyetçi tezahüratlar hakkında suç duyurusu

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu, Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan adına, Kürt siyasetçi Leyla Zana’ya yönelik cinsiyetçi, hakaret içeren ve nefret temelli tezahüratlar nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Komisyon, Bursaspor taraftar grupları içinde suç teşkil eden tezahüratlara katılan kişiler, bu tezahüratları organize eden tribün liderleri ve amigolar, Bursaspor Kulübü yöneticileri, benzer eylemleri sürdüren Ankaragücü taraftar grupları ve yönlendiricileri ile karşılaşmada görev alan hakemler, teknik ekipler ve Türkiye Futbol Federasyonu temsilci ve gözlemcileri hakkında işlem yapılmasını istedi.

Başvuru metninde komisyon, Leyla Zana’yı hedef alan tezahüratların kesişimsel ayrımcılığın açık bir örneğini oluşturduğunu vurguladı. Komisyon, son yıllarda futbol alanında taraftar grupları ve teknik yöneticiler aracılığıyla yayılan kadın düşmanı söylem ve pratiklerin hızla arttığını belirtti. Futbolun yüksek görünürlüğünün bu dili toplumsal cinsiyet eşitsizliğini yeniden ürettiğini kaydetti.

Komisyon, kadınların her gün erkek şiddeti sonucu yaşamını yitirdiği bir ülkede, kadın bir siyasetçiye yönelik sinkaflı ve aşağılayıcı tezahüratların stadyumlarda yer bulmasının ve cezasız kalmasının, kadınlara yönelik şiddeti dolaylı biçimde meşrulaştırdığına dikkat çekti. Bu durumun toplumsal cinsiyet eşitsizliğini beslediğini ve yapısal sorunları derinleştirdiğini ifade etti.

Metinde komisyon, söz konusu eylemlerin toplumsal barışı hedef aldığını, halkın bir kesimini diğerine karşı kışkırttığını ve siyasi faaliyetleri engellemeyi amaçladığını belirtti. Stadyum gibi kamusal alanlarda, binlerce kişinin önünde ve tribün liderleri aracılığıyla organize edilen bu fiillerin; kadınlara ve Kürtlere yönelik ayrımcı, dışlayıcı ve nefret temelli dili normalleştirdiğini aktardı.

DEM Parti, şüpheliler hakkında hakaret, görevi kötüye kullanma, nefret ve ayrımcılık, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama, suça teşvik ve savcılığın resen tespit edeceği diğer suçlar kapsamında iddianame hazırlanmasını talep etti.

Aralık Feminist’ten Leyla Zana’ya yönelik cinsiyetçi saldırılara tepki

“Leyla Zana’ya yönelik saldırı, çözüm ihtimaline açılan alana doğrudan bir müdahale”

Bursaspor’a Leyla Zana’ya yönelik cinsiyetçi tezahürat cezası

(EMK)