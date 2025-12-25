ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
KADIN
YT: Yayın Tarihi: 25.12.2025 11:14 25 Aralık 2025 11:14
 ~  SG: Son Güncelleme: 25.12.2025 11:17 25 Aralık 2025 11:17
Okuma Okuma:  2 dakika

DEM Parti’den Leyla Zana’ya yönelik cinsiyetçi tezahüratlar hakkında suç duyurusu

DEM Parti, şüpheliler hakkında hakaret, görevi kötüye kullanma, nefret ve ayrımcılık, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama, suça teşvik ve savcılığın resen tespit edeceği diğer suçlar kapsamında iddianame hazırlanmasını talep etti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
DEM Parti’den Leyla Zana’ya yönelik cinsiyetçi tezahüratlar hakkında suç duyurusu
Amedsporlular Leyla Zana'ya saldırılara, Kürtçe "Aslan aslandır; ha kadın, ha erkek" pankartıyla yanıt verdi/Fotoğraf:cegamedya.com

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu, Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan adına, Kürt siyasetçi Leyla Zana’ya yönelik cinsiyetçi, hakaret içeren ve nefret temelli tezahüratlar nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Komisyon, Bursaspor taraftar grupları içinde suç teşkil eden tezahüratlara katılan kişiler, bu tezahüratları organize eden tribün liderleri ve amigolar, Bursaspor Kulübü yöneticileri, benzer eylemleri sürdüren Ankaragücü taraftar grupları ve yönlendiricileri ile karşılaşmada görev alan hakemler, teknik ekipler ve Türkiye Futbol Federasyonu temsilci ve gözlemcileri hakkında işlem yapılmasını istedi.

Başvuru metninde komisyon, Leyla Zana’yı hedef alan tezahüratların kesişimsel ayrımcılığın açık bir örneğini oluşturduğunu vurguladı. Komisyon, son yıllarda futbol alanında taraftar grupları ve teknik yöneticiler aracılığıyla yayılan kadın düşmanı söylem ve pratiklerin hızla arttığını belirtti. Futbolun yüksek görünürlüğünün bu dili toplumsal cinsiyet eşitsizliğini yeniden ürettiğini kaydetti.

Komisyon, kadınların her gün erkek şiddeti sonucu yaşamını yitirdiği bir ülkede, kadın bir siyasetçiye yönelik sinkaflı ve aşağılayıcı tezahüratların stadyumlarda yer bulmasının ve cezasız kalmasının, kadınlara yönelik şiddeti dolaylı biçimde meşrulaştırdığına dikkat çekti. Bu durumun toplumsal cinsiyet eşitsizliğini beslediğini ve yapısal sorunları derinleştirdiğini ifade etti.

Metinde komisyon, söz konusu eylemlerin toplumsal barışı hedef aldığını, halkın bir kesimini diğerine karşı kışkırttığını ve siyasi faaliyetleri engellemeyi amaçladığını belirtti. Stadyum gibi kamusal alanlarda, binlerce kişinin önünde ve tribün liderleri aracılığıyla organize edilen bu fiillerin; kadınlara ve Kürtlere yönelik ayrımcı, dışlayıcı ve nefret temelli dili normalleştirdiğini aktardı.

DEM Parti, şüpheliler hakkında hakaret, görevi kötüye kullanma, nefret ve ayrımcılık, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama, suça teşvik ve savcılığın resen tespit edeceği diğer suçlar kapsamında iddianame hazırlanmasını talep etti.

Aralık Feminist’ten Leyla Zana’ya yönelik cinsiyetçi saldırılara tepki
Aralık Feminist’ten Leyla Zana’ya yönelik cinsiyetçi saldırılara tepki
24 Aralık 2025
“Leyla Zana’ya yönelik saldırı, çözüm ihtimaline açılan alana doğrudan bir müdahale”
“Leyla Zana’ya yönelik saldırı, çözüm ihtimaline açılan alana doğrudan bir müdahale”
23 Aralık 2025
Bursaspor’a Leyla Zana’ya yönelik cinsiyetçi tezahürat cezası
Bursaspor’a Leyla Zana’ya yönelik cinsiyetçi tezahürat cezası
23 Aralık 2025

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Leyla Zana dem parti DEM Parti açıklaması Bursaspor'dan ırkçılık sporda cinsiyetçilik
ilgili haberler
Leyla Zana’ya yönelik tezahüratlar için 6 kentte suç duyurusu yapılacak
Bugün 14:32
/haber/leyla-zanaya-yonelik-tezahuratlar-icin-6-kentte-suc-duyurusu-yapilacak-314929
Aralık Feminist’ten Leyla Zana’ya yönelik cinsiyetçi saldırılara tepki
24 Aralık 2025
/haber/aralik-feministten-leyla-zanaya-yonelik-cinsiyetci-saldirilara-tepki-314889
Amedspor'dan Leyla Zana kararı: Iğdır FK maçı kadınlara ücretsiz olacak
24 Aralık 2025
/haber/amedspor-dan-leyla-zana-karari-igdir-fk-maci-kadinlara-ucretsiz-olacak-314880
“Leyla Zana’ya yönelik saldırı, çözüm ihtimaline açılan alana doğrudan bir müdahale”
23 Aralık 2025
/haber/leyla-zanaya-yonelik-saldiri-cozum-ihtimaline-acilan-alana-dogrudan-bir-mudahale-314857
Bursaspor’a Leyla Zana’ya yönelik cinsiyetçi tezahürat cezası
23 Aralık 2025
/haber/bursaspora-leyla-zanaya-yonelik-cinsiyetci-tezahurat-cezasi-314853
Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu'ndan Leyla Zana açıklaması
23 Aralık 2025
/haber/turkiye-barolar-birligi-kadin-hukuku-komisyonu-ndan-leyla-zana-aciklamasi-314817
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Leyla Zana’ya yönelik tezahüratlar için 6 kentte suç duyurusu yapılacak
Bugün 14:32
/haber/leyla-zanaya-yonelik-tezahuratlar-icin-6-kentte-suc-duyurusu-yapilacak-314929
Aralık Feminist’ten Leyla Zana’ya yönelik cinsiyetçi saldırılara tepki
24 Aralık 2025
/haber/aralik-feministten-leyla-zanaya-yonelik-cinsiyetci-saldirilara-tepki-314889
Amedspor'dan Leyla Zana kararı: Iğdır FK maçı kadınlara ücretsiz olacak
24 Aralık 2025
/haber/amedspor-dan-leyla-zana-karari-igdir-fk-maci-kadinlara-ucretsiz-olacak-314880
“Leyla Zana’ya yönelik saldırı, çözüm ihtimaline açılan alana doğrudan bir müdahale”
23 Aralık 2025
/haber/leyla-zanaya-yonelik-saldiri-cozum-ihtimaline-acilan-alana-dogrudan-bir-mudahale-314857
Bursaspor’a Leyla Zana’ya yönelik cinsiyetçi tezahürat cezası
23 Aralık 2025
/haber/bursaspora-leyla-zanaya-yonelik-cinsiyetci-tezahurat-cezasi-314853
Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu'ndan Leyla Zana açıklaması
23 Aralık 2025
/haber/turkiye-barolar-birligi-kadin-hukuku-komisyonu-ndan-leyla-zana-aciklamasi-314817
Sayfa Başına Git