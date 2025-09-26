DEM Parti’den Kurtulmuş’a yanıt: “Barış için İmralı ile doğrudan temas şart”

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş’un, “Öcalan ile görüşme henüz komisyon gündemine gelmedi” sözlerine DEM Parti’den yanıt geldi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, barış sürecinde diyalog vurgusu yaparak, İmralı ile doğrudan temas kurulması gerektiğini söyledi. Koçyiğit, şöyle dedi:

“Kalıcı ve onurlu bir barışın sağlanabilmesi için İmralı ile doğrudan temasın kurulması ve komisyonun bu sürecin bir parçası olması gereklidir. Diyaloğun yolu Sayın Abdullah Öcalan’ın sürece dahil edilmesinden geçmektedir. Bu sürecin baş aktörü Sayın Öcalan’dır.”

MA'nın haberine göre, Koçyiğit, toplumsal rızanın oluşmasının yalnızca tarafların değil, süreci başlatan ve sürdürme iradesi olan aktörlerin de devreye girmesiyle mümkün olacağını belirtti.

Komisyonun sıradan bir ihtisas komisyonu olmadığını vurgulayan Koçyiğit, “Tarihi bir dönüm noktası olma potansiyeli taşıyor. Rapor hazırlamanın ötesinde, sürecin yasal çerçevesini çizmesi ve yol haritasını netleştirmesi bekleniyor” dedi.

