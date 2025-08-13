DEM Parti’den komisyon açıklaması: Haftaya belirlenen isim ve kurumlar dinlenecek

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nin (DEM Parti), Meclis’te süreçle ilgili kurulan "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu"nda yer alan üyeleri yazılı açıklama yaptı.

Gülistan Kılıç Koçyiğit, Meral Danış Beştaş, Hakkı Saruhan Oluç, Celal Fırat ve Cengiz Çiçek’in imzasıyla yapılan açıklamada, üçüncü toplantıda komisyonun işlevi, amacı ve işleyişine yönelik görüşlerin paylaşıldığı belirtildi.

SÜRECİN TOPLUMSALLAŞMASI İÇİN İLK ADIM Çözüm komisyonuna hangi kurum ve isimler davet edildi?

Komisyonun sivil topluma açılmasına ilişkin yapılan açıklamada, "Kürt meselesinin demokratik ve barışçıl çözümü için demokratik bir zeminin geliştirilmesi ve bu zeminin olgunlaştırılması, Meclis’in üzerine düşen tarihsel rolü gerçekleştirmesi ve zamanı her anlamda iyi değerlendirmesi gereken bu komisyonun çalışmalarına bağlıdır" denildi.

"'Sen-ben' kısırlığına düşülmemeli"

Vekiller, toplumsal barışın sağlanması noktasında hassasiyet çağrısı yaparak şöyle devam etti:

"Bütün tartışmalardan ve değerlendirmelerden hareketle diyebiliriz ki komisyon tüm toplumsal kesimlerin hassasiyetlerini gözeten bir bakış açısıyla çalışmalarını sürdürmektedir. Komisyona üye veren partilerin, toplumun rızasını oluşturmakta tarihsel bir sorumlulukla karşı karşıya olduğunu özellikle vurgulamak isteriz. Toplumsal barışın sağlanması, atılacak adımların kapsayıcı olmasına ve sürecin ihtiyaçlarını gören bir yerden yapılmasına bağlıdır. ‘Sen-ben’ kısırlığına düşülmeden, adımların atılmasında dikkatli ve hassas davranılması şarttır."

Önerilen kurum ve isimler dinlenecek

Açıklamada, haftaya salı ve çarşamba günleri, komisyona üye veren partilerin ortaklaşmasıyla oluşturulacak isim ve kurum havuzu kapsamında dinlemeler olacağı duyuruldu.

"Çatışmalı süreç boyunca yaşamını kaybeden, mağdur olan ve süreçten olumsuz etkilenen tüm kesimler komisyonda dinlenecek" duyurusunun yapıldığı açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:

"Aynı zamanda çatışmalı süreçlerin çözümünde oluşturulacak hukuki ve siyasal zemin hakkında uzmanlığı olan hukuki ve akademik çevrelerin de görüş ve önerilerinin alınması, komisyon çalışmalarını kolaylaştıracak bir adım olacaktır. Bu dinlemelerin ardından komisyon, süreç kapsamında yapılması gereken ve demokratik entegrasyonu da kapsayan yasal düzenlemelere dair çalışmalarını yürütecektir.

"Yasal düzenlemelere dair öneriler alınacak"

Demokratikleşmeyi hedefleyen ve sürecin ihtiyacı olan yasal düzenlemelere dair önerilerin ele alınması ve kapsamlı bir tartışmayla sonuçlandırılması büyük önem taşımaktadır. Demokratik siyasetin ve toplumsal barışın gücü ancak bu yolla sağlanabilecektir. Hem yerel hem de bölgesel zeminde kardeşliği eşitlik temelinde yeniden güçlendirmek, kardeşlik hukukunu tesis etmek, ortak geleceği ortaklaşarak kurmak sorumluluğu hepimizindir. Bu kapsamda gerek partimizin gerekse komisyona dahil olan diğer partilerin gerekli kapsayıcılığı, özeni ve sürecin gerektirdiği cesareti göstereceğine olan inancımızı koruyoruz."

(AB)