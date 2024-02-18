DEM Parti’den kadın seçim bildirgesi

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), 31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında kadın seçim bildirgesini bugün açıkladı.

MA’nın haberine göre, Ankara'da bir otelde düzenlenen etkinlikte konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, kadın seçim bildirgesinin ilhamını, beş bin yıllık mücadele ile Kürt kadınlarının bugüne kadar verdiği mücadeleden aldıklarını belirtti.

Hatimoğulları, "O kadar güçlü bir bildirge ki yerellerimizde erkek egemen sistemine karşı, erkek egemen sistemin belirlediği kent yaşamına karşı biz kadınlar özgürlükçü, ekolojik, demokratik belediyecilik anlayışımızı sizlere sunacağız” dedi.

Mücadele eden kadınlara selam gönderdi

Kadınların eşbaşkanlık ve eşit temsiliyet için büyük bedeller verdiğine vurgu yapan Hatimoğulları, şunları söyledi:

"Lilith’ten İnanna’ya, bilimsel mücadele veren ve aynı zamanda toplumsal mücadele veren Ortaçağ engizisyon mahkemelerinde bedel ödemeyi göze alan ve geri adım atmayan sevgili kadınlara, Ortaçağın cadılarına buradan binlerce selam olsun. Onlar, bugünün emekçileriydi.

Clara Zetkin’e, Rosa Luksemburg’a, Behice Boran’a, Şirin Tekeli’ye, Sakine’ye, Sêvê’ye, Hevrîn Xelef’e, Jîna Mahsa Amina’ya çok şey borçluyuz. Kadın mücadele sayfalarında olumlu izler bırakan Barış Annelerine, adalet nöbeti tutan annelere, evlatlarının cenazelerini PTT kargosuyla almasına rağmen barış mücadelesinde ısrar eden Kürt annelerine çok şey borçluyuz.

21’inci yüzyılda Ortadoğu ve Kuzey Afrika kadın hareketlerine muazzam katkılar sağlayan, deneyim kazandıran Rojavalı kadınlara çok şey borçluyuz. Şu an hapishanelerde bulunan ve yeni dönem kazanımlarımızda önemli imzalar atmış olan Gültan Kışanak’a, Sebahat Tuncel'e, Ayla Akat’a ve hastalığının son demine kadar cezaevinde tutulmakta ısrar edilen Sevgili Aysel Tuğluk’a ve onların şahsında cezaevindeki bütün kız kardeşlerimize borçluyuz. Buradan onlara selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz.”

“Kışanak'a ve kadın hareketine yakışır bir kampanya”

Hatimoğulları, Ankara Büyükşehir Belediyesi adayı tutuklu siyasetçi Gültan Kışanak’ın, “feodal bir toplumdan özgürlükçü bir kadın hareketini yaratmak kolay değil” tespitine işaret etti:

“Biz kadınlar cezaevindeki kız kardeşimizin kadın yoldaşımızın kampanyasını Kışanak'a ve kadın hareketine yakışır bir şekilde yürüteceğiz. Sevgili Gültan bizler senin sesin ve sözün olacağız. Sizler 5 bin yıllık mücadele deneyimle sizler bize bu muazzam mirası bıraktıysanız, bizlerde aynı deneyimi ve mirası bırakacağız ve asla bayrağı yerde bırakmayacağız.

DEM Parti cinsiyet eşitliğini savunan tek parti. Eşbaşkanlık ve eşit temsiliyet hiçbir partide yok kadın tanıtımını yapan hiçbir parti yok. Ne yazık ki sistem partileri kadınlara temsiliyette sembolik olarak görevler veriyor ve o kadınlara o kürsüleri ne yazık ki kullandırmıyor. Kadınlar, partilerin sözcülüğünü yeterince yapamıyor.

“Eşbaşkanlık ve eşit temsiliyeti sembolik görmedik”

Bizler eşbaşkanlık ve eşit temsiliyeti sembolik görmedik. Bizler aynı zamanda kadın siyasetinin Türkiye’deki karma siyasete, toplumsal değişim ve dönüşüme de katkı sunması için etkin bir rol oynaması konusunda önemli çabalar harcadık.

Yerel yönetimlerin hizmet alanlarından üretim alanlarında, kentin caddelerinden kaldırımlarından temiz ekolojik demokratik, kadın özgürlükçü anlayışla inşa edilmesinin yanı sıra buradaki toplumsal değişim, dönüşümü sürekli hedefledik.

Hatimoğulları’nın konuşması sonrası DEM Parti Kadın Meclisi Sözcüsü Halide Türkoğlu beyannameyi okudu.

Ardından tutuklu siyasetçi Gültan Kışanak'a dair hazırlanan bir sinevizyon gösterimi yapıldı. (AS)