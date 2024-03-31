DEM Parti’den itiraz: Halfeti’de toplu oy mu kullanıldı?

Urfa’nın Halfeti ilçesindeki Hilalli İlköğretim Okulu ve Özmüş Ortaokulu’nda toplu oy kullanıldığı iddia edildi.

Mezopotamya Ajansı’nda (MA) yer alan haberde edinilen bilgiye göre, sabah saat 05.00’te Hilalli İlköğretim Okulu’nun etrafını saran ve silahlı oldukları öğrenilen bir grup, okulda bulunan müşahitleri okuldan çıkararak toplu oy kullandı.

Yerel seçimde oy verme işlemi nasıl yapılacak?

Müşahitlerin tehdit edilerek çıkarıldığı okulda, itiraz eden 2 YRP müşahidi darp edildi. 600 seçmenin bulunduğu mahallede yapılan usulsüzlüğe ilişkin tutanak tutulurken, itirazlar üzerine sandıkta oy kullanma işlemi durduruldu.

Durumdan haberdar olup okula gelen Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Urfa Milletvekili Ömer Öcalan, mevcut belediye başkanı ve adayı Şeref Albayrak, korumaları ve taraftarlarının saldırısına uğradı.

Linç edilmekten son anda kurtulan Öcalan ve DEM Partililerin okuldaki bekleyişi sürerken, İl Seçim Kurulundan bir hakimin konu hakkında görevlendirildiği öğrenildi.

Toplu oy kullandılar

Öte yandan Halfeti Belediye Başkanı ve AKP adayı Şeref Albayrak ve beraberindeki 100 kişi kırsal Talikan (Özmüş) mahallesindeki ortaokulda birlikte oy kullanmaya çalıştı. DEM Parti'nin yaptığı itiraza göre, 07.50 sıralarında okula gelen ve birçoğu mahalle kütüğüne kayıtlı olmayan 100 kişinin beraberlerinde getirdikleri zarf ve pusulalarla oy kullandıkları belirtildi.

Durumu kayıt altına almak isteyen DEM Parti müşahidi darp edilerek telefonundaki görüntüler silindi.

Okulun etrafı jandarma ile sarılırken, içeride bulunan tüm görevlilerin dışarı çıkarıldığı öğrenildi. Burada da oy kullanma işleminin durdurulduğu öğrenildi.

(EMK)