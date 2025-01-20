DEM Parti’den İran’a protesto: “Pexşan Ezîzî’ye özgürlük

DEM Parti Ankara Kadın Meclisi, İran tarafından gazeteci Pexşan Ezîzî’ye verilen idam cezasını protesto etmek için İran Büyükelçiliği önünde bir açıklama yaptı.

Eylemde Kürtçe ve Türkçe olarak “İran’da idamlar durdurulsun, Pexşan Ezîzî’ye özgürlük” yazılı pankart açıldı. DEM Parti Ankara İl Eş Başkanı Tatlıgül Gül, yaptığı açıklamada İran molla rejiminin kadınları hedef alarak hukuksuz idam cezaları uyguladığını söyledi.

"Pexşan Ezîzî kadın olduğu için hedefte"

MA’daki habere göre, Tatlıgül Gül, Pexşan Ezîzî’nin yalnızca kadın, Kürt ve gazeteci olduğu için İran rejimi tarafından hedef alındığını belirtti. Gül, Ezîzî’nin kadın haklarını savunduğu ve gerçekleri dünyaya duyurduğu için baskıya maruz kaldığını ifade ederek, “Bu faşist rejim, kadınlara yönelik sistematik bir düşmanlıkla suç işlemeye devam ediyor. Pexşan Ezîzî’nin hayatı ve özgürlüğü için sesimizi yükseltmek bir insanlık görevidir” dedi.

"Rojava mücadelesi tüm dünyaya ilham veriyor"

Açıklamada Kuzey ve Doğu Suriye’de kadınların kazanımlarına yönelik saldırılara da dikkat çeken Gül, şunları söyledi:

“Rojava’da kadınların özgürlük mücadelesi, tüm dünyaya ilham veriyor. Ancak bu direniş, düşmanlarının hedefi haline gelmiştir. Zennubiya Kadın Topluluğu üyeleri, kadınlara yönelik saldırılarda hayatını kaybetmiştir. Bu saldırılar, sadece Rojava’daki değil, tüm dünya kadınlarının mücadelesine karşı bir tehdit olarak karşımızda duruyor.”

"İdam cezası insanlığa karşı suçtur"

Gül, Ezîzî’ye verilen idam cezasının derhal iptal edilmesi gerektiğini vurgulayarak şu çağrıda bulundu:

“İdam cezası insanlığa karşı bir suçtur. Kadınların haklarını savunmak suç değildir. İran molla rejimi, kadınlara yönelik baskı ve idam politikalarını derhal sona erdirmelidir. Pexşan Ezîzî derhal serbest bırakılmalıdır. Bu adaletsizliğe sessiz kalmak insanlık değerlerine ihanet etmektir.”

Eylem, katılımcıların attığı sloganlar ve zılgıtlarla sona erdi. DEM Parti Kadın Meclisi, Pexşan Ezîzî’nin özgürlüğü için mücadele etmeye devam edeceklerini belirterek, tüm dünya kadınlarını dayanışmaya davet etti.

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(EMK)