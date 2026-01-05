DEM Parti’den İran açıklaması: Rejimi, milyonların sesine kulak vermeye çağırıyoruz

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, İran’da yoksulluk ve geçinememe koşullarına karşı yaklaşık bir hafta önce başlayan protestolarla ilgili açıklama yaptı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülere göre, ülkedeki protestolar sekizinci gününde (4 Ocak) Tahran, Kum, Zabul ve İsfahan’da devam etti. Tahran’da Sadi ve Hafız Caddesi ile Terbiyet-i Müderris Üniversitesi’nde düzenlenen protestolarda, polis bazı noktalarda protestoculara fişeklerle müdahale etti.

Bakırhan: “İran rejimi krizi derinleştiriyor”

Protestolarla ilgili İran İslam Cumhuriyeti’ne “barışçıl çözüm yollarını açma” çağrısı yapan Bakırhan, kısaca şöyle dedi:

“İran’da kadınların, gençlerin, emekçilerin ve yoksulların; farklı kimlik ve inançlardan halkların yıllardır yükselttiği itiraz, yalnızca ekonomik çöküşe karşı bir feryat değil, eşit yurttaşlık, adalet ve özgürlük talebidir. DEM Parti olarak bu talepleri meşru görüyor; halkların iradesini bastırmaya dönük her tür zor politikasını kınıyoruz.

“İran rejimi, demokratik taleplere şiddetle yanıt vererek krizi çözmüyor; derinleştiriyor. Sokakları, meydanları ve özellikle Kürt kentlerini bir ‘güvenlik alanı’ değil, fiilen savaş alanına çeviren yaklaşımı reddediyoruz. Gözaltılar, işkence iddiaları, yargısız infazlar ve ölümcül müdahaleler derhal durdurulmalıdır. Rejimi, milyonların sesine kulak vermeye; halkların ortak yaşamını güçlendirecek demokratik adımları atmaya, barışçıl çözüm yollarını açmaya çağırıyoruz.”

PJAK’tan İran açıklaması: Diktatörlüğe karşı demokratik girişimleri destekliyoruz

“İran halklarının onurlu mücadelesinin yanındayız”

Hatimoğulları, ise özetle şöyle dedi:

“İran’da derinleşen ekonomik kriz ve artan baskılara karşı sokağa çıkan kadınlar, gençler ve farklı kimliklerden yurttaşlar ağır şiddetle karşılaşıyor. İran İnsan Hakları Örgütü’nün verilerine göre protestolarda en az 19 kişi yaşamını yitirdi, yüzlerce kişi yaralandı. Yaralıların gözaltı merkezlerinde tutulması ve çocukların zorla itirafçılığa maruz bırakılması insanlık dışıdır.

“Başta Kürt kentleri olmak üzere İran genelinde can kayıplarına yol açan saldırıları kınıyoruz. DEM Parti olarak İran yönetimini, baskı ve şiddetle yönetme ısrarından vazgeçmeye; halkın refah, eşitlik ve adalet taleplerine kulak vererek demokratik çözüm kanallarını derhal açmaya çağırıyoruz. İran halklarının onurlu ve meşru mücadelesinin yanındayız.”

İran’daki protestolar İran’da ekonomik kriz ve düşen yaşam standartlarına karşı 28 Aralık Pazar günü Tahran Kapalı Çarşı’da başlayan protestolar 26 eyalete yayılarak son yılların en geniş kapsamlı protesto dalgasına dönüştü. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkedeki mevcut sorunlardan hükümetin sorumlu olduğunu belirterek yetkililere ABD gibi dış aktörleri suçlamamaları çağrısında bulundu. İran Cumhurbaşkanı: İnsanlar memnun değilse, bizim hatamız İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı’nın (HRANA) yayımladığı son rapora göre, dokuzuncu gününe giren protestolarda, aralarında bir emniyet görevlisinin de bulunduğu en az 20 kişi hayatını kaybetti, 990’dan fazla kişi gözaltına alındı. Ancak gözaltına alınanların gerçek sayısının çok daha yüksek olduğu tahmin ediliyor. ویدیویی با شرح اعتراضات مردمی شامگاه یکشنبه ۱۴ دی‌ماه اهالی شهر کوشک، واقع در استان #اصفهان، در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. در این تصاویر شلیک #گاز_اشک‌آور به سمت شهروندان معترض دیده می‌شود.#اعتراضات_بازار #اعتراضات۱۴۰۴ pic.twitter.com/o5lK6UUGYb — خبرگزاری هرانا (@hra_news) January 5, 2026 ABD Başkanı Donald Trump, 2 Ocak’ta yaptığı açıklamada “Eğer İran, her zaman yaptığı gibi barışçıl göstericileri vurur ve öldürürse, ABD onların yardımına koşacaktır,” dedi.

(TY)