DEM Parti’den “Hayata Dönüş” açıklaması

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu, Hayata Dönüş Operasyonu’nun 23 yıldönümünde yazılı açıklama yaptı.

Katliamın ardından cezasızlık politikası uygulandığını belirten komisyonun açıklamasında, amacın tecrit sistemini kurmak olduğu belirtildi:

“Dünden bugüne devlet, başında hangi parti olursa olsun bu katliamın temelinde yatan devrimci tutsakların iradesini tecrit altına alma ve onları imha etme mantığını hala sürdürmektedir. Bu katliamın yegane amacının hapishanelerde hücre ve tecrit temelli bir infaz biçimini yaratmak ve tutsakları adeta çürütmek olduğunu biliyoruz. Katliamla hedeflenen ve yüzlerce devrimcinin kanını taşıyan F tipi tecrit sistemi de bugün yeni tip Y tipi, S tipi ve yüksek güvenlikli hapishanelerde yeni bir boyut kazanmıştır. Tutsaklar tek veya üç kişilik hücrelerde tutuluyor, kendi başlarına bırakılıyor ve diğer koğuşlardaki tutsaklarla görüşemiyor.

“İmralı’dan 33 aydır haber alınamıyor”

İnşa edildiği günden beri tecridin en mutlak şekilde uygulandığı İmralı Ada Hapishanesinde ise Sayın Öcalan ve diğer hükümlüler Veysi Aktaş, Ömer Hayri Konar ve Hamili Yıldırım’dan 33 aydır haber alınamıyor. Aile, vasi ve avukat görüşleri türlü bahanelerle engelleniyor. Buna karşın hapishanelerdeki siyasi tutsakların tecridin kaldırılması için süreli dönüşümlü şekilde başlattıkları açlık grevi bugün 22. gününde devam ediyor.

Talepler

Hapishanelerde tecride karşı mücadelenin devam ettiğini belirten DEM Parti, taleplerini şöyle sıraladı:

· Hapishanelerde BM Mandela Kurallarının uygulanarak infaz rejiminin insan onuruna uygun hale getirilmesi,

· Ağır hasta mahpuslar başta olmak üzere siyasi mahpusların serbest bırakılması,

· İmralı Ada Hapishanesinin kapatılarak hapishanelerdeki tecridin sona erdirilmesi,

· Bağımsız izleme heyetlerinin hapishaneleri ziyaret edebilmesi,

· Hapishane katliamlarının aydınlatılarak cezasızlığın sona erdirilmesi,

· İşkence ve kötü muamele iddialarının etkili soruşturulması, işkencecilerin görevlerine son verilmesi,

· Bir daha katliam yaşanmaması için her türlü etkili tedbirin alınması.

(AS)