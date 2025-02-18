DEM Parti’den gözaltılara tepki: Korkunun ecele faydası yok

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) sabah saatlerinde 10 ilde evlere yapılan baskınlarda gazetecilerin ve siyasetçilerin gözaltınmasına tepki gösterdi.

Açıklama şöyle:

"Türkiye bugün de HDK’ye yönelik operasyonla güne uyandı. Aralarında MYK üyelerimiz Semiha Şahin, Mehmet Saltoğlu, HDK önceki dönem Eş Sözcüsü Esengül Demir ile bileşen parti temsilcilerinin bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Açık ki, çözüm ve barış ihtimali birilerinin uykusunu kaçırmaya başladı. Her gün çözüm ve barış isteyenlere operasyonlar düzenleniyor, her gün halk iradesine kayyım atanıyor. Her gün halkların ittifakına, ortak mücadeleyi büyütenlere saldırılar artıyor. Topluma, halk iradesine, çözüm, demokrasi ve barış arayışlarına karşı topyekun bir saldırı sürdürülüyor. Ancak korkunun ecele faydası yok; bu topraklara barış mutlaka gelecek. Ne yaparsanız yapın, fayda etmeyecek. Halka ve onun siyasal iradesine, toplumsal muhalefete savaş açan bu zihniyet kaybedecek."

10 ilde HDK'ye operasyon: 60 gözaltı kararı

(EMK)