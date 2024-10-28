DEM Parti’den “Ermenek” açıklaması: Unutturmayacağız

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Emek Komisyonu, Ermenek maden katliamının yıl dönümünde yazılı bir açıklama yaptı.

10 yıl önce Karaman’ın Ermenek ilçesi Pamuklu köyü yakınlarında, rödovans sistemiyle faaliyet gösteren Has Şekerler Madencilik’e ait kömür madeninde meydana gelen su baskını sonucu 18 işçi, 350 metre yerin altında mahsur kalarak yaşamını yitirmişti.

"En az 21 bin işçi hayatını kaybetti"

"Ermenek’teki maden katliamını unutmadık, unutmayacağız" başlığıyla yapılan açıklamada, 28 Ekim 2014 tarihinde Karaman’ın Ermenek ilçesine bağlı Pamuklu köyü yakınlarında, Has Şekerler Madencilik’e ait kömür madeninde meydana gelen su baskını sonucu 18 işçinin hayatını kaybettiği hatırlatıldı.

Açıklamada, "2023 ILO verilerine göre, ölümlü iş kazalarında dünyada ilk 15’te yer alan Türkiye’de bu işçi katliamı ilk değildi, maalesef son da olmadı. Soma’da 301 işçinin yaşamını yitirdiği facianın üzerinden yalnızca 6 ay geçmişken, Ermenek’te yaşanan bu katliamın ardından, 2014’ten bugüne iş cinayetlerinde en az 21 bin işçi hayatını kaybetti.”

"Unutmayacağız"

Açıklama şöyle:

“Bu cinayetlere kaza, kader, fıtrat diyerek yaklaşan; gerekli önlemleri almayan, yeterli denetimleri yapmayan, sermayenin hizmetinde olan bir iktidarla karşı karşıyayız” ifadelerine yer verildi. Devamında ise şu sözler dile getirildi: “İşçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerini almak yerine, bu önlemleri maliyet olarak gören sermayenin dizginsiz kar hırsı hayatlarımıza kastediyor. Kamunun denetim sorumluluğunun yerine getirilmediği, denetim sorumluluğu olan bürokratlar ve siyasi yetkililerin cezasızlıkla korunduğu için işçiler ölmeye devam ediyor. Her gün en az 5 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitiriyor."

"Ermenek’teki facianın gerçek sorumluları; özelleştirme, taşeronlaştırma, denetimsizlik ve sendikasızlaştırma politikalarıdır; bu, köleci çalışma sistemidir. Katliamın üzerinden 10 yıl geçti. Unutmayacağız, unutturmayacağız! Ekmek ve adalet mücadelemizi büyüteceğiz. İş cinayetlerinin, kadın cinayetlerinin, doğa katliamlarının yaşanmadığı; emeğin hakkını aldığı; barışın, özgürlüğün ve adaletin sağlandığı demokratik ve sosyal cumhuriyeti hep birlikte inşa edeceğiz."

MADENDEKİ İŞ CİNAYETİNİN 11. YILI "Karadon'dan sonra Soma, Ermenek, Şırnak, Siirt faciaları yaşandı"

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(EMK)