DEM Parti’den emekçiler ve emekliler için 'ara zam' önerisi

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli, yüksek enflasyon nedeniyle alım gücü eriyen emekçi ve emeklilerin insan onuruna yaraşır bir yaşam sürdürebilmeleri için gerekli ara zam miktarının belirlenmesi amacıyla Meclis Başkanlığı’na araştırma önergesi sundu.

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Önergede, son yıllarda yaşanan yüksek enflasyonun, özellikle sabit gelirliler, emekçiler ve emekliler üzerinde yıkıcı etkiler yarattığı vurgulandı. İktidarın sermaye odaklı politikalarının emek sömürüsünü derinleştirdiği belirtilen önergede, resmi enflasyon rakamlarının dahi Mehmet Şimşek’in Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine başladığı seviyeye ancak dönebildiği ifade edildi.

TÜİK’in Mayıs 2025 enflasyon oranını yüzde 35,41 olarak açıklamasına karşın, EN-AG’nin aynı dönem için enflasyonu yüzde 71,23 olarak hesapladığına dikkat çekildi.

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Önergede, 2025 yılı için memur ve memur emeklilerine yapılan zammın yüzde 11,54, SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklilerine yapılan zammın ise yüzde 15,75 olarak belirlendiği, ancak bu oranların gerçek enflasyonun çok altında kaldığı belirtildi. Türk-İş’in Mayıs 2025 verilerine göre, açlık sınırının 25 bin 92 TL’ye, yoksulluk sınırının ise 81 bin 734 TL’ye yükseldiği ifade edilerek, asgari ücretin 22 bin 104 TL, en düşük emekli maaşının ise 14 bin 469 TL’de sabitlendiği vurgulandı. Bu rakamların, emekçilerin ve emeklilerin açlık sınırının çok altında bir yaşam sürmelerine neden olduğu belirtildi.

'40 bin lira' önerisi

DEM Parti, asgari ücret ve en düşük emekli maaşının yoksulluk sınırının yarısı olan 40 bin TL’ye çıkarılmasını savunurken, temmuz ayını beklemeden ara zam yapılması gerektiğini vurguladı.

Önergede, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın verilerine göre yaklaşık 20 milyon yurttaşın sosyal yardımlarla geçinmeye çalıştığı, TÜİK’in 2024 verilerine göre ise nüfusun yüzde 13,7’sinin (yaklaşık 12 milyon kişi) sürekli yoksulluk çektiği belirtildi. Ayrıca, OECD verilerine göre Türkiye’de her beş çocuktan birinin okula aç gittiği ve yetersiz beslenme kaynaklı gelişim sorunlarının arttığına dikkat çekildi.

'Kronik enflasyon' uyarısı

Önerge, emekçilerin ve emeklilerin insan onuruna yaraşır bir yaşam sürdürebilmeleri için acil olarak ara zam yapılması gerektiğini vurgulayarak, bu amaçla Meclis’te bir araştırma komisyonu kurulmasını talep edildi. Önerge DEM Parti, kronik enflasyonun yarattığı tahribatın giderilmesi ve emekçilerin gelirlerini artıran politikaların hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

(AB)