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YT: Yayın Tarihi: 24.10.2026 17:54 24 Ekim 2026 17:54
 ~  SG: Son Güncelleme: 24.10.2026 17:58 24 Ekim 2026 17:58
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DEM Parti’den “Ekmek, Barış ve Adalet” kampanyası

Kampanyanın başlangıcını Sancaktepe’den verdiklerini söyleyen Hatimoğulları, Türkiye’nin dört bir yanındaki işçilerin benzer sorunlarla karşı karşıya olduğunu belirtti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
DEM Parti’den “Ekmek, Barış ve Adalet” kampanyası
Fotoğraf: MA
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DEM Parti Sancaktepe İlçe Örgütü binasında yapılan toplantıya DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, DEM Parti İstanbul İl Eşbaşkanı Arife Çınar, İstanbul Milletvekili Kezban Konukçu ve çok sayıda kişi katıldı.

Mezopotamya Ajansı’nın (MA) haberine göre, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Emek Komisyonu, “Ekmek, Barış ve Adalet” kampanyasını İstanbul’un Sancaktepe ilçesinde düzenlenen basın toplantısıyla başlattı.

Kampanyanın başlangıcını Sancaktepe’den verdiklerini söyleyen Hatimoğulları, Türkiye’nin dört bir yanındaki işçilerin benzer sorunlarla karşı karşıya olduğunu belirtti.

Türkiye’de yoksulluğun derinleştiğini söyleyen Hatimoğulları, kamu emekçilerinin de geçim sıkıntısı yaşadığını ifade etti. İki ailenin birleşerek ev tutmak zorunda kaldığını, insanların bayat ekmek kuyruklarına girdiğini ve bazı ailelerin çocuklarına yemek hazırlayabilmek için gün sonunda satılmayan sebze ve meyveleri beklediğini anlattı.

Hatimoğulları, “50 milyon insan yoksulluk sınırının altında. Bıçak kemiği deldi geçti ve şimdi ilikte” dedi.

“Açlık bizim kaderimiz değil”

Türkiye’deki fon vurgunu iddialarına da değinen Hatimoğulları, yaşananları Türkiye tarihinde benzeri görülmemiş bir olay olarak nitelendirdi. Fon meselesine karşı tepki gösterdiklerini söyleyen Hatimoğulları, şöyle konuştu:

“Açlık bizim kaderimiz değil. Bu ülkenin varlıkları, kaynakları, ülkedeki kimsenin aç kalmasına izin vermeyecek kadar yeterli. Fon vurgunundan sonra rakamlar birbirleriyle karıştı. Bu bir çete faaliyetidir, hırsızlıktır. Fon meselesine karşı en büyük tepkiyi koyan partiyiz. Halkımızın ekmeğini, alın terini sonuna kadar savunacağız.”

Fon vurgunu iddialarında iktidar çevrelerinin, siyasetçilerin ve yargının da rolü olduğunu öne süren Hatimoğulları, ülkede yoksulluğun ve açlığın derinleştiğini söyledi.

Esnaf ziyareti yapıldı

Basın toplantısının ardından Tülay Hatimoğulları ve DEM Partili milletvekilleri Sancaktepe’de esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Ziyaretlerde yurttaşlarla bir araya gelen parti temsilcileri, geçim sıkıntısı başta olmak üzere yaşanan sorunları dinledi ve “Ekmek, Barış ve Adalet” kampanyasını anlattı.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Dem Partî DEM Parti açıklaması
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