DEM Parti’den ‘Çocuk Seçim Beyannamesi’
“Özel savaş politikalarından biri olarak kullanılan ve Türkiye genelinde dokuz yaşa kadar inen uyuşturucu bağımlılığına son vermek için etkin politikalar üreteceğiz.”
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Çocuk Komisyonu, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri kapsamında “Çocuk Seçim Beyannamesi” kamuoyuna duyurdu.
“Demokratik siyaset zeminini yerel dinamiklerle örmeye, kentleri tüm özneleriyle yönetmeye geliyoruz. Yerelin en dinamik özneleri çocuklarla bütün yaşam alanlarımızı yeniden inşaya geliyoruz. Demokratik, ekolojik, kadın özgürlükçü yeni yaşamı çocuklarla birlikte kurmaya geliyoruz,” diye duyurulan beyannamede yer alan maddelerden bazıları şöyle:
- OHAL kapsamında çıkarılan KHK’lerle sömürge valisi gibi hareket eden kayyımlar eliyle toplumdan çalınan tüm çocuk kurumlarını yeniden hayata geçirip geliştireceğiz.
- Çocuk yoksulluğuyla mücadele ve çocukların işçileştirilmesinin önüne geçmek için temel gelir güvencesi ve ona eşlik edecek ücretsiz sağlık, barınma, ulaşım gibi hakların güvence altına alınması için çalışmalar yürüteceğiz.
- Çocukların anadillerinde kültürel-sanatsal, bilimsel, sportif deneyimler yaşayabileceği, oyunlar oynayabileceği ve sosyalleşebileceği mekânların yaratılması için çocuklarla birlikte çocuk akademilerini hayata geçireceğiz.
Uyuşturucuyla mücadele
- Siyasal İslam referanslarını esas alan tarikat, cemaat ve diğer oluşumların, dini araçsallaştırarak çocukları kendi politik gündemlerinin nesnesi haline getiren pratiklerine karşı; özgürlükçü laik bir anlayışı esas alan çocuk meclisleri, çocuk akademileri, çocuk kooperatifleri gibi mekanizmalar aracılığıyla, yerinden, eşit katılım hakkıyla biçimlenmiş, yeni bir yaşamı çocuklarla beraber inşa edeceğiz.
- Nöroçeşitli çocukların bağımsız yaşam koşullarını kazanabilmeleri adına gerekli olan ergoterapi, oyun terapisi, konuşma terapisi vb. eğitimlerin ücretsiz ve kişiselleştirilmiş olarak, sınırlama olmaksızın karşılanmasını sağlayacağız.
- Özel savaş ve kapitalizmin yoksullaştırma politikalarından biri olarak kullanılan ve Türkiye genelinde dokuz yaşa kadar inen uyuşturucu bağımlılığına son vermek için etkin politikalar üreterek aileler ve çocuklar için farkındalık eğitimleri düzenleyeceğiz.
- Alanın uzmanlarından oluşan ve belediyelerimiz bünyesinde oluşturacağımız “Madde Bağımlılığı ile DEM Mücadele Birimi"ni 1 Nisan itibariyle halkımız tek adres olarak görebilir.
- Göçmen ve mülteci çocukların toplumsal yaşamın her alanına eşit katılımlarını sağlayacağız.
Çok dilli kreşler
- Evlilik adı altında çocuk istismarını önlemek için etkin bir mücadele yürütecek, farkındalık yaratıcı faaliyetleri yürüteceğiz.
- Çok dilliliği esas alan kreşler açarak çocuklara tam gün hizmet vereceğiz.
- Sokakları, ulaşım araçlarını, parkları ve oyun alanlarını nöröçeşitli çocuklar dahil bütün çocuklar için erişilebilir ve güvenli hale getireceğiz.
- Toplumda cinsiyetçi iş bölümünü pekiştiren kalıplara karşı toplumsal cinsiyet eşitliğini ve özgürlüğünü esas alan çalışmalar yürüteceğiz.
- Ülkenin deprem kuşağında olması sebebiyle, muhtemel depremlere hazırlıklı olunması adına belediyelerimizde kurulacak olan Afet Koordinasyon Biriminin çalışmalarını çocukları da esas alarak yapılandırmasını sağlayacağız.
Beyannamede yer alan maddelerin tamamı için tıklayın. (TY)
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