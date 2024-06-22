DEM Parti’den çağrı: Yangınların çıktığı alan "Afet Bölgesi" ilan edilsin

Diyarbakır ve Mardin arasında çıkan yangınlar nedeniyle bölgedeye giden Demokratik Bölgeler Partisi ve Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi eş başkanları, bugün, Mazıdağı’na (Şemrex) bağlı Yücebağ (Kelekê) Mahallesi’nde kurulan taziye çadırını ziyaret etti.

MA'nın geçtiği habere göre, taziye ziyareti ardından heyet açıklama yaptı.

Bayındır: Sorumlu DEDAŞ

İlk olarak söz alan DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, bulundukları yerde büyük ve ağır bir olay yaşandığını belirtti. Bayındır, “El ele vererek halkımız, ailemizin acısını birlikte paylaşacağız. Ve bu acıyı azaltacağız. Başta bütün parti ve kurumlarımızla yaşamını yitirenleri anıyor, yaralılara şifalar diliyoruz” dedi.

Yurttaşların başvurmasına rağmen DEDAŞ’ın kırsal mahallelerde bulunan direkleri onarmadığını ifade eden Bayındır, “Bu her açıdan ispatlandı. Bu yangının sorumlusu DEDAŞ’tır. İlk andan beri biz halkımızın yanındaydık, helikopter istedik ama ateş söndürme helikopteri göndermediler. Gündüz 11’ê kadar da kimse ailemize yardım etmedi. Acımız büyük tarif edilemez ama bu acıyı bütün kurumlarımızla azaltacağız. İnşallah acımız, derdimizi birlikte azaltacağız. Kendimizi bu düşmanlara boyun eğdirtmeyeceğiz” dedi.

Bakırhan: Belediyelerimiz dayanışma içinde

Ardından söz alan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, yangına dair ciddi iddialar olduğuna dikkat çekerek, araştırılması gerektiğini belirtti. Yangının DEDAŞ’ın eksiliğiyle çıktığına dair raporlandırma ve görgü tanıkları olduğunun altını çizen Bakırhan, “Sabotaj mı DEDAŞ ihmali mi bunun ivedilikle araştırılması gerekiyor. Halkımızın defalarca uyarmasına rağmen halen odun direkleri kullanan DEDAŞ bence buranın sorumlularındandır. Buranın bir an önce Afet bölgesi ilan edilmesi lazım. Burada zarar gören halkımızın da zararlarının tanzim edilmesi gerekiyor” dedi.

Bakırhan Mardin, Amed ve Van belediyelerinin dayanışma içinde olduğunu vurguladı.

Hatimoğulları: Bu acıyı, toplumsal kenetleme ile azaltabiliriz

Son olarak söz alan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, şöyle dedi:

“Şu an burada yaşadığımız acı Maraş’ta, Antakya’da yaşadığımız acı ve ihmal silsilesinin tıpatıp benzeri. Ailelerimize, Kürt halkına başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. İki eşbaşkanımız da çok açık ifade etti. Bugün burada acil yapılması gereken buranın Afet Bölgesi ilan edilmesi ve bu şekilde halkımızın mağduriyetinin giderilmesi birinci hedef olarak belirlenmeli. Bu acıyı ancak toplumsal kenetlemeyle, bizi ölüme terk eden sisteme karşı ortaklaşarak, azaltabiliriz."

"DEDAŞ hakkında 37 kez sdoru önergesi verildi"

Hatimoğulları, özetle şöyle devam etti:

“DEDAŞ birinci sorumlusudur. Bugün 55 bin dekarlık alanın yandığı, 23 bin alanında ekili alan olduğu belirtildi. Yine aynı raporlar da ve görgü tanıklarında valilik ya da resmi yetkililerin belirttiği gibi anız değil elektrik akımından kaynaklandığına dair iddialar var. Yargı bunları dinlemelidir. Hazırlanan raporların bilirkişi raporları önemlidir."

"Yargı bunu dikkate almalıdır. Bugün yiten 14 canın hakkı verilecek cezayla ailelerin yüreği bir nebze olsa soğutulur. Bugün Türkiye’nin en büyük gündemi DEDAŞ’tır. En fazla soru önergesi ve araştırma önergesi DEDAŞ üzerine verilmiştir."

"Tam 37 senedir bakımları yapılmamış olan elektrik telleri ve incecik tahtalar üzerinde çekilmiş olan elektriğin yangınlara neden olduğu aşikardır. Bu yangını durdurmaların en büyük çözümü DEDAŞ’ın bu direkleri bakımlardan geçirmelidir. DEDAŞ bu görevi yapmadığı sürece çıkacak herhangi bir yangın, herhangi bir zararın birinci dereceden sorumlusu olacaktır.”

Heyet ardından diğer köylere geçti.

Diyarbakır ve Mardin arasındaki yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükseldi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kırsal Kalkınma Dairesi Başkanlığı, yangına dair uydu üzerinden yaptığı tespitle 66 kilometrelik alanın yangından etkilendiğini belirtti.

(EMK)