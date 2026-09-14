DEM Parti’den anadilinde eğitim çağrısı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Dil, Kültür ve Sanat Komisyonu, yeni eğitim-öğretim yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada anadilinde eğitim hakkının yasal ve anayasal güvenceye alınması çağrısında bulundu.

Komisyon, başta Meclis olmak üzere kamu kurumlarını, sivil toplum örgütlerini ve toplumu bu konuda “tarihsel sorumluluk” almaya davet etti.

Açıklamada, Türkiye’de eğitim sisteminin çocuk yoksulluğu, bütçe yetersizliği, eğitimin ticarileştirilmesi, çocuk işçiliği ve cinsiyetçi politikalar gibi sorunlarla karşı karşıya olduğu belirtildi.

Komisyon, bu sorunların çözümünde atılması gereken adımlardan birinin çocukların kendi anadillerinde eğitim alabilmesi olduğunu söyledi.

“Kürt çocukları başta olmak üzere milyonlarca çocuğun” bu haktan yararlanamadığını belirten DEM Parti, anadilinde eğitimin çocukların kimlikleri, dilleri ve kültürleriyle gelişebilmeleri açısından önemli olduğunu ifade etti.

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“Barış ve demokratik dönüşümün adımlarından biri”

DEM Parti, açıklamasında Türkiye’de son iki yıldır devam eden “Barış ve Demokratik Toplum Süreci”ne de atıfta bulundu.

Demokratik ve çoğulcu bir toplumsal yapının farklı dil ve kültürlerin haklarının güvence altına alınmasıyla mümkün olacağını belirten Komisyon, anadilinde eğitim hakkının anayasal ve yasal güvenceye kavuşmasının “barışın ve demokratik dönüşümün çok önemli adımlarından biri” olduğunu kaydetti.

Seçmeli dersler yeterli değil

Açıklamada, okullardaki haftada iki saatlik seçmeli anadil dersleri de değerlendirildi.

DEM Parti, seçmeli ders uygulamasını uzun yıllardır sürdürülen mücadelenin bir kazanımı olarak nitelendirdi ancak asıl hedefin anadilinin doğrudan eğitim dili haline gelmesi olduğunu belirtti.

Komisyon, son dönemde Kürtçe üzerine çalışan kurumlara ve Kürtçe konuşan kişilere yönelik baskı ve saldırıların da demokratik birlikteliği zedelediğini savundu.

“Diller arasında gerçek eşitliğin” sağlanmasının toplumsal barış açısından gerekli olduğunu ifade etti.

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“Anadili hakkı bölmez, birleştirir”

Komisyon açıklamasını şu çağrıyla tamamladı:

“Anadili hakkı bizleri bölmez, aksine birleştirir. Bu hak, toplumsal barışın mayasıdır ve devredilemez bir haktır.”

DEM Parti, TBMM başta olmak üzere idari ve sivil kurumları anadilinde eğitim hakkının tanınması için sorumluluk almaya çağırdı.

(NÖ)